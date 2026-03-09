Passageiros dos BRT’s da PE-15 na expectativa pela reforma das estações anunciada pelo Governo: "Mais segurança e conforto"

O Diario de Pernambuco foi conversar com os passageiros dos ônibus da PE-15, que há cerca de 6 anos foram realocados para pontos improvisados após as estações dos BRT’s serem desativadas

Passageiros de BRT aguardam reformas de estações (Foto: Bartô Leonel/DP)

Mais iluminadas, seguras e com maior eficiência em dias de chuva. Essas são algumas lembranças relatadas por passageiros que utilizam ônibus por Olinda e Paulista, no Grande Recife, ao comparar as atuais paradas de ônibus improvisadas com a época de funcionamento das nove estações de BRTs do Corredor Norte-Sul, na PE-15.

Elas estão desativadas há cerca de seis anos, mas o Governo do Estado anunciou investimento para reformar as nove estações.

Segundo os passageiros dos ônibus que trafegam pela PE-15, entrevistados pelo Diario de Pernambuco nesta segunda-feira (09), essas estações proporcionavam uma segurança maior para os passageiros em comparação com as atuais paradas.

“Eu achava mais confortável se comparar com as paradas de ônibus que ficam aqui à beira da pista. Achei legal quando o sistema de BRT chegou, mas infelizmente foi se depredando”, adiantou o servidor público, Leandro Moura, de 55 anos.

Além do conforto, ele destaca também a vantagem da segurança. “Eu achava mais seguro, porque a gente ficava no lugar fechado, diferentemente dessa parada que nós estamos hoje, onde, a qualquer momento, alguma pessoa pode passar de moto e nos assaltar”.

A professora Roseane Paixão, de 37 anos, discorda do sentimento de maior segurança nas estações, mas ressalta que elas ofereciam maior conforto e proteção das chuvas em relação às paradas improvisadas atuais.

“A questão da segurança não mudou muito. Algumas pessoas tinham acesso pelas portas e chegavam a quebrá-las. Era mesmo que estivesse na rua, pois não tinha nenhum vigilante fixo nas estações”, opina.

“Com relação à chuva, as estações protegem mais por ser um lugar fechado”, conclui a professora, que esperava seu ônibus próximo a estação de BRT da Cidade de Tabajara, em Olinda.

Já pizaiolo Wilson Gomes, de 43 anos, a recuperação das estações dos BRT’s podem trazer outro benefício. “Elas tinham iluminação, coisa que aqui não tem. Essas paradas que ficam na beira da via são perigosas durante a noite, porque não tem iluminação, algo que traria uma certa segurança”, enfatizou, enquanto esperava seu ônibus próximo à estação de BRT do Quartel, também desativada.

Reformas de estações de BRT

As nove estações de BRTs, localizadas entre Olinda e Abreu e Lima, irão passar por reformas que prevê, segundo o Governo do Estado, a instalação de ar-condicionado, troca do telhado e nova sinalização, entre outras melhorias.

As estações do BRT que serão recuperadas são: Abreu e Lima; São Francisco de Assis; Cidade Tabajara; Aloísio Magalhães; Quartel; Sítio Histórico; Complexo de Salgadinho; Centro de Convenções e Paulista.

Todas essas estações, que estavam servindo de abrigo para pessoas em situação de rua, integram o chamado Corredor de Transporte Público Norte-Sul, uma das obras previstas para a Copa do Mundo de 2014.

Ao todo, serão investidos mais de R$ 11 milhões na readequação das estações, recursos originários do Estado e de repasse da União. As obras têm prazo de seis meses para conclusão.

Dentro da análise feita pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), foram observadas nas estações um desgaste acentuado devido ao tempo, ao uso intensivo e à falta de manutenção continuada.

Os serviços previstos nas obras de requalificação incluem reparos estruturais para assegurar a estabilidade e a durabilidade das edificações, além da substituição de esquadrias e vidros danificados.

Também está prevista a modernização dos sistemas hidráulico, elétrico e de climatização, garantindo maior eficiência, economia e conforto.

As intervenções contemplam ainda a melhoria e adequação do sistema de drenagem, com o objetivo de evitar alagamentos e danos às estruturas, bem como a recuperação e o reforço das coberturas.

Assim como a nova sinalização nas estações e aprimoramento da acessibilidade.

“Espero que essas estações voltem e que o pessoal conserve elas. Além disso, espero que o governo, de fato, bote segurança para o pessoal não invadir as estações, como a gente vê por aí. Enfim, espero que venha para que realmente melhore esse sistema”, desejou Leandro Moura.