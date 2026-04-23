Após 12 anos da data de entrega, estação de BRT do "Viaduto da Caxangá" tem obras retomadas

A estação de BRT Bom Pastor, que seria utilizada na Copa do Mundo de 2014, teve suas obras retomadas no Viaduto Prefeito Augusto Lucena, localizado na Av. Caxangá, na Zona Oeste do Recife. Parte debaixo do elevado, erguido para parada de ônibus, ganhará parque

Estação de BRT do "Viaduto da Caxangá" tem obras retomadas (Foto: Rafael Vieira/DP foto)

Prevista para ser utilizada na Copa do Mundo de 2014, a Estação Elevada de BRT Bom Pastor, projetada para ser construída em cima do “Viaduto da Caxangá”, na Zona Oeste do Recife, teve suas obras retomadas. Além da estação, na parte debaixo do elevado será construído um parque urbano, que teve as partes detalhadas nesta quinta-feira (23).

A estação, que deverá ser erguido no meio do Viaduto Prefeito Augusto Lucena, que, por conta da demora da entrega da parada de ônibus, foi apelidado de “viaduto trambolhão”, foi projetado originalmente para as intervenções preparatórias para a Copa do Mundo no Brasil, que aconteceu há 12 anos.

Para o operador de loja, Robson Barbosa, de 37 anos, a finalização das obras da estação irá ajudar no deslocamento de pessoas que utilizam o transporte público na região, pois o tempo de deslocamento para as estações de BRTs irá diminuir.

“Essa obra vai ajudar muito na questão de quem é usuário de BRT e que mora aqui na região, pois não tem como descer na metade do viaduto. Ou desce depois do viaduto da BR-101 ou antes em frente ao supermercado Extra. Geralmente, levo de 20 a 25 minutos para chegar em uma dessas estações. Com essa estação no viaduto, que ficou conhecido como viaduto trambolhão por conta da demora, irá diminuir para 10 a 15 minutos”, destacou Robson, que reside no bairro do Engenho do Meio.

Além do viaduto, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) incluiu nas obras a construção de um parque urbano embaixo do elevado, que contará com pista de skate, quadra poliesportiva, quadra de vôlei e basquete, arena futmesa e espaço multiuso.

“No projeto inicial, essas duas áreas remanescentes, que ficam embaixo do viaduto, seriam pavimentadas por intertravados. Então, no processo de rever o projeto, a equipe de engenheiro e arquiteto conseguiu chegar nesse modelo de ocupação desses espaços urbanos, pois sabemos o quão carente nossa população é de espaços públicos compartilhados”, explicou o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, Francisco Sena.

Para o vendedor ambulante Márcio Rafael, de 37 anos, que viu de perto a construção do viaduto, a instalação do parque será muito boa para a área, pois irá dar mais vida para aquele trecho da Av. Caxangá, que fica esquisito no período da noite. Apesar disso, ele alerta para a instalação de segurança na localidade.

“Fico feliz em saber da retomada dessas obras e da construção do parque, porque vai ajudar muita gente da região, pois terá mais transeuntes aqui na Caxangá, tirando um pouco do esquesito que fica aqui à noite, tanto que já presenciei assaltos e tentativas de assaltos. Agora, não adianta você construir o parque e não ter segurança, ou seja, não adianta enfeitar o negócio e não colocar segurança para a população”, ressaltou Márcio, que trabalha há 27 na calçada do Hospital Barão de Lucena.

Segundo Francisco Sena, as obras, que tem um investimento de mais de R$ 17 milhões, oriundos do governo federal e estadual, tem previsão de serem finalizadas em março do próximo ano.

Estação de BRT Bom Pastor

Segundo a Seduh, a Estação Elevada de BRT Bom Pastor será climatizada e contará com escadas rolantes, elevadores e escada fixa. Além disso, as plataformas estarão plenamente integradas ao sistema operacional do BRT e de todo o agenciamento, que conta com calçadas, rampas e hall de acesso.

A estimativa de Francisco Sena é que 2 mil pessoas passem a utilizar a estação Bom Pastor.

Um dos principais beneficiados com essa intervenção, segundo a população, são os próprios pacientes e funcionários do Hospital Barão de Lucena, já que a estação encurta a distância para as demais.

“Essa obra vai beneficiar muitas pessoas da região, além dos pacientes e funcionários do Barão de Lucena, principalmente aquelas pessoas cadeirantes e com deficiência visual, pois a estação ficará mais próxima da saída do hospital”, destacou Márcio.

Ainda segundo o secretário, no momento de implementação da estação na parte superior do Viaduto, que deve acontecer no segundo semestre deste ano, algumas faixas serão interditadas, fazendo com que os ônibus-BRTs trafeguem na parte debaixo da Av. Caxangá.

Ele ainda afirmou que durante as obras haverá a recuperação das estruturas metálicas que foram instaladas desde o início das obras da estação, que aconteceu em 2013.

Parque Bom Pastor

Com relação ao Parque Urbano Bom Pastor, que terá 3.720 m², ele contará com infraestrutura de lazer, esporte e convivência, como pista de skate, quadra poliesportiva, quadra de vôlei e basquete, arena futmesa e espaço multiuso para eventos culturais e comunitários.

O espaço contará ainda com quiosques, praça de alimentação, banheiros públicos e paisagismo, além do ordenamento das atividades comerciais locais.