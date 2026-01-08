Obras de alargamento da Caxangá na estação Capibaribe do BRT têm início

Nova etapa da obra de alargamento do trecho da Avenida Caxangá (Foto: Arthur Mota/Seduh)

Teve início nesta quinta-feira (8) o alargamento de um trecho da Avenida Caxangá, na altura da Estação Capibaribe do BRT, no Recife. A intervenção abrange uma extensão de 100 metros da via, onde foram aplicados 26 metros cúbicos de concreto.

A obra amplia de três para quatro o número de faixas de rolamento nos dois sentidos da avenida, no trecho em frente à estação. Com isso, 13 das 14 estações do BRT localizadas na Caxangá passam a contar com o alargamento. A última prevista é a Estação Barreiras, em Camaragibe, no ponto em que a avenida se conecta à PE-005.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), não há necessidade de mudanças no tráfego durante a execução dos serviços. “Estamos apenas isolando, quando necessário, a faixa durante o serviço”, afirma Francisco Sena, secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh.

O alargamento é realizado em quatro etapas: demolição do trecho existente, escavação, concretagem e aplicação do asfalto. Na fase final, são feitas a divisão e a sinalização das faixas. “Agora com quatro faixas ao lado das estações de BRT, o trânsito da Caxangá vai ganhar mais fluidez, permitindo que um ônibus BRT ultrapasse o outro e garantindo o fluxo de veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas do sistema de segurança pública”, esclarece Francisco Sena.

Além da Estação Capibaribe, as obras remanescentes de alargamento da Avenida Caxangá (PE-005) abrangem os entornos das estações Abolição, Zumbi, Getúlio Vargas, Forte do Arraial, Parque do Cordeiro, Caiara, BR-101, Riacho Cavouco, Engenheiro Poeta, Padre Cícero, Barreiras e Areinha, além do trecho de acesso à PE-027.

Essas intervenções estavam previstas no contrato original do Corredor Leste-Oeste do BRT, cuja conclusão estava programada para 2014. No entanto, após a rescisão contratual e processos administrativos, as obras ficaram inacabadas, e o sistema passou a operar abaixo da capacidade prevista.

Já foram concluídos os estudos de viabilidade e os projetos executivos necessários para a retomada do alargamento da avenida. As intervenções incluem ainda urbanização do entorno, adequação da sinalização viária e implantação de rampas de acessibilidade, de acordo com normas técnicas e demandas de tráfego.

De acordo com a Seduh, o conjunto das obras já alcançou mais de 68% de avanço físico. “O alargamento da Avenida Caxangá e a conclusão das obras remanescentes mostram-se fundamentais para assegurar a plena efetividade do Corredor de Transporte Público de Passageiros Leste-Oeste - BRT, proporcionando um sistema de transporte público mais eficiente, seguro e integrado à malha urbana da Região Metropolitana do Recife”, afirma Francisco Sena.