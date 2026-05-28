Operação "Veritas" cumpre 13 mandados contra grupo investigado por homicídio em Canhotinho

Operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) mirou uma organização criminosa envolvida com homicídio, posse e porte ilegal de arma de fogo e fraude processual no município de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco

Operação da Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão. (PCPE/ASCOM)

Uma organização criminosa envolvida com homicídio, posse e porte ilegal de arma de fogo e fraude processual foi alvo de 13 mandados judiciais na manhã desta quinta-feira (28). A ação ocorreu durante a deflagração da operação “Veritas”, da Polícia Civil de Pernambuco, no município de Canhotinho, no Agreste do Pernambuco.

Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão domiciliar. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Única da Comarca de Canhotinho.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em abril de 2026. Na data da operação, foram empregados 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A ação conta com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE), da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).