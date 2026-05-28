Motociclista morre após cair em bueiro, na BR-408, em Petrolina

O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (27), na BR-408, no bairro Cosme e Damião, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Viatura do instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

Um homem de 53 anos, identificado como Ezequias Torres da Silva, morreu após perder o controle da motocicleta e cair dentro de um bueiro na noite desta quarta-feira (27). O acidente acorreu no bairro Cosme e Damião, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia, a vítima trafegava pela BR-408 quando perdeu o controle da direção do veículo e caiu dentro de um bueiro às margens da rodovia.

Ezequias chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital de Urgências e Traumas de Petrolina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). O caso, registrado como acidente de trânsito, está sob investigação da 213ª Delegacia de Petrolina. Em nota, a Polícia Civil informou que “um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos”.

