Operação mira quadrilha envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em PE

Os mandados foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (27), nos municípios do Recife, Olinda, Paulista, Moreno, Igarassu e Lagoa do Carro

Operação "Sinapse" cumpre 20 mandados contra quadrilha envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (Foto:PCPE/ASCOM)

Uma quadrilha investigada por tráfico de drogas, extorsão, ameaça e lavagem de dinheiro foi alvo de 20 mandados judiciais durante a operação “Sinapse”, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (27).

As ordens judiciais, expedidas pela 3ª Vara Criminal da Capital, foram cumpridas nos municípios do Recife, Olinda, Paulista, Moreno, Igarassu e Lagoa do Carro.

De acordo com a corporação, as investigações tiveram início em maio de 2025. Do total de mandados expedidos nesta quarta-feira, seis são de prisão e 14 de busca e apreensão domiciliar.

Para a execução da operação, foram empregados 100 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A ação contou com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE).