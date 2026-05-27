Cadela abandonada na chuva em frente à academia no Recife é adotada após mobilização nas redes

Cadela foi abandonada e amarrada à grade de uma academia de crossfit na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira (Reprodução/Redes sociais)

Um ato de crueldade terminou com um final feliz na Zona Sul do Recife. Na madrugada desta quarta-feira (27), uma cadelinha de aproximadamente um ano foi abandonada e amarrada à grade de uma academia de crossfit na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira. O crime, registrado por câmeras de segurança, gerou forte comoção e mobilizou uma rede de solidariedade que resultou na adoção imediata de Lua.

O flagrante ocorreu por volta das 2h40, em meio à chuva. As imagens mostram o momento em que um homem chega de bicicleta conduzindo o animal pela coleira, prende a cadela na entrada da Lagoon Box, situada na Rua Arquiteto Luiz Nunes, e foge em seguida. Sozinho, o pet chega a morder a coleira na tentativa de se libertar.

Lua foi encontrada no início da manhã pelo professor e coordenador do espaço, Kaique Araújo, em sua chegada para abrir o local. A equipe da academia então acolheu a cadela, oferecendo água, comida e abrigo.

Mobilização e adoção

Diante da situação, os responsáveis pelo estabelecimento iniciaram uma campanha nas redes sociais, tranquilizando a todos sobre o estado da cadelinha: "Ela está bem, foi alimentada, está segura. Claro que queremos que apareça alguém que possa adotá-la, que possa cuidar dela. Ela é uma cadela muito dócil."

A mobilização ganhou força com o apoio da ativista da causa animal e ex-vereadora do Recife Goretti Queiroz, que divulgou o vídeo do abandono e pediu a colaboração da população para identificar o autor do crime.

Lua foi adotada por Taciana, aluna da academia moradora da Zona Norte do Recife, que se sensibilizou com a história.

Investigação

As autoridades buscam a identificação do homem que aparece nas filmagens. O caso está sob a responsabilidade do delegado Ademar Cândido, titular da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma). Equipes policiais já foram enviadas às ruas para realizar diligências na localidade.

O abandono de animais configura crime previsto pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). No caso de cães e gatos, a pena para o tutor ou responsável que comete o delito varia de dois a cinco anos de detenção, além de multa e proibição da guarda de outros animais.