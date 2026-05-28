Vídeo mostra viatura da PM em chamas durante patrulhamento em Petrolina
Caso com a viatura da PM aconteceu na noite desta terça (26), na avenida Sete de Setembro, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco
Publicado: 28/05/2026 às 10:45
Vídeo mostra viatura da PM em chamas durante patrulhamento em Petrolina (Reprodução/redes)
Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que uma viatura do 5º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco pega fogo na noite desta terça-feira (26), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.
Segundo a Polícia Militar, o incêndio começou enquanto os agentes realizavam patrulhamento na avenida Sete de Setembro. Os policiais ainda tentaram conter as chamas, mas o fogo se espalhou rapidamente e atingiu grande parte do veículo.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e enviou uma equipe para combater o incêndio.
As imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram a viatura completamente tomada pelas chamas.