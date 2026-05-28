Caso com a viatura da PM aconteceu na noite desta terça (26), na avenida Sete de Setembro, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Vídeo mostra viatura da PM em chamas durante patrulhamento em Petrolina (Reprodução/redes)

Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que uma viatura do 5º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco pega fogo na noite desta terça-feira (26), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, o incêndio começou enquanto os agentes realizavam patrulhamento na avenida Sete de Setembro. Os policiais ainda tentaram conter as chamas, mas o fogo se espalhou rapidamente e atingiu grande parte do veículo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e enviou uma equipe para combater o incêndio.

As imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram a viatura completamente tomada pelas chamas.

