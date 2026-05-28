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INCÊNDIO

Vídeo mostra viatura da PM em chamas durante patrulhamento em Petrolina

Caso com a viatura da PM aconteceu na noite desta terça (26), na avenida Sete de Setembro, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Carlos Eduardo da Silva

Publicado: 28/05/2026 às 10:45

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Vídeo mostra viatura da PM em chamas durante patrulhamento em Petrolina /Reprodução/redes

Vídeo mostra viatura da PM em chamas durante patrulhamento em Petrolina (Reprodução/redes)

Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que uma viatura do 5º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco pega fogo na noite desta terça-feira (26), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, o incêndio começou enquanto os agentes realizavam patrulhamento na avenida Sete de Setembro. Os policiais ainda tentaram conter as chamas, mas o fogo se espalhou rapidamente e atingiu grande parte do veículo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e enviou uma equipe para combater o incêndio.

As imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram a viatura completamente tomada pelas chamas.

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incêndio , petrolina , Sertão de Pernambuco , Viatura da PM
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