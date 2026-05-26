Atlas da Violência: Pernambuco tem terceira maior taxa de homicídios do Brasil

Número de assassinatos no estado é de 37,3 mortes por cada 100 mil habitantes, ultrapassando a média nacional, de 20,1

Violência urbana ( Rafael Vieira/DP)

Pernambuco é o terceiro estado com a maior taxa de homicídios no Brasil, segundo o Atlas da Violência 2026, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O estudo, que mapeia registros de violência ao redor do país, com dados que vão de 2014 a 2024, foi divulgado nesta terça-feira (26).

No Brasil, a média de homicídios registrados por 100 mil habitantes é de 20,1. De acordo com o levantamento, Pernambuco está entre os 18 estados que apresentaram uma taxa de homicídios acima da média nacional, com 37,3 mortes por cada 100 mil habitantes, atrás apenas do Amapá (45,7) e da Bahia (40,9), sendo seguido por Alagoas (35,9) e Ceará (34,3), respectivamente.

Ao todo, foram registrados 3.534 homicídios no estado no ano de 2024. Em comparação a 2023, que contabilizou 3.697 homicídios, o número diminuiu 4,4%. Ele também é o menor desde 2021 (3.409).

Na análise do índice que calcula a quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes, o resultado de Pernambuco (37,3 em 2024) representa um aumento de 1,1% em relação a 2014. De 2023 para 2024, nesta categoria, foi constatada a diminuição de -4,6%.

Retrospectiva

Os dados do relatório apontam que o ano mais violento para Pernambuco foi 2017, com 5.419 homicídios. O menor registro de homicídios aconteceu em 2014, com 3.358. O ano com a menor taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes é 2022, com 36,1 homicídios a cada 100 mil habitantes. A maior taxa pertence a 2017 (58,6).

Brasil

Em nível nacional, a taxa de homicídios sofreu uma diminuição ao longo de 11 anos de análise. Em 2024, foram registrados 42.590 homicídios no Brasil, o que equivale a 20,1 assassinatos a cada 100 mil habitantes.

Esse índice representa uma redução de 6,9% no número absoluto de mortes, e de 7,4% em relação a 2023. Em comparação com o ano de 2023, a taxa caiu 7,4%. De 2014 até 2024, foi observada uma queda de 6,9%.

Pesquisadores indicam que mudanças nas políticas de segurança estaduais e municipais, alterações nas dinâmicas do crime organizado e o envelhecimento da população são alguns dos fatores a se considerar ao constatar as causas dessa diminuição.

No entanto, a pesquisa alerta para as mortes violentas por causa indeterminada, que torna incerta a classificação dos assassinatos. Assim, o Atlas institui a probabilidade de que, considerando esta categoria, o número de homicídios no Brasil aumente para 49.673 em 2024, diminuindo, assim, a queda significativa registrada em relação a 2023 através dos meios oficiais de apuração, de 6,9% para 0,4%.

Sobre os dados estaduais, o Diario de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.