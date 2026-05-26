Técnico agrícola é morto a tiros na roça, em zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

O técnico agrícola foi morto no início da noite desta segunda (25), após homens armados invadirem a propriedade no Projeto Maria Tereza, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Um técnico agrícola de 63 anos, identificado como Walter dos Santos Rocha, foi executado a tiros em uma propriedade no Projeto Maria Tereza, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia, o crime aconteceu no início da noite desta segunda-feira (25). A vítima estava dentro da própria roça quando dois homens invadiram a propriedade e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Walter morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram do local e até o momento não foram localizados.

A área foi isolada por policiais militares para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso registrado como homicídio consumado segue sob as investigações da 25ª Delegacia de Polícia de Homicídio de Petrolina.

“As investigações seguem em andamento”, relatou a Polícia Civil do Estado.

