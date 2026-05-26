Com peruca e roupa feminina na bolsa, suspeito de matar motorista por aplicativo é preso no Recife

Homem teria tentado mudar a aparência para escapar da identificação da polícia; a prisão aconteceu na tarde desta segunda (25), na Rua Mário Libânio, no bairro do Bongi, zona Oeste do Recife

Caso aconteceu na noite deste domingo (24), no Bongi, Zona Oeste do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O suspeito de assassinar o motorista por aplicativo de 57 anos, identificado como João Valdemir da Silva, durante um assalto no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (25).

De acordo com a investigação, Matheus Henrique de Almeida, de 31 anos, foi localizado na Rua Mário Libânio.

Segundo a polícia, Matheus havia cortado o cabelo e raspado a barba numa tentativa de dificultar a identificação. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma peruca e roupas femininas dentro de uma bolsa que estava com o suspeito.

A prisão aconteceu após moradores da comunidade acionarem os policiais e indicarem o paradeiro dele.

Como aconteceu

O crime aconteceu na noite do domingo (24), na Rua Itapemirim, no Bongi.

De acordo com a Polícia, a vítima havia chegado ao endereço para buscar uma passageira quando foi surpreendida pelo criminoso em uma bicicleta, que anunciou o assalto.

Ainda segundo os relatos, o motorista chegou a informar que entregaria o veículo, mas tentou fugir acelerando o carro. Neste momento, o suspeito atirou contra João Valdemir, que perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro.

Após o homicídio, o criminoso ainda roubou a motocicleta de um motorista por aplicativo que deixava uma passageira nas proximidades.

Além da moto, também foram levados objetos pessoais da vítima. O veículo usado na fuga foi encontrado posteriormente no bairro de Afogados.



O que diz a Polícia

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, no dia 25 de maio a prisão em flagrante de um homem de 31 anos, pelos crimes de roubo a transeunte e latrocínio (roubo seguido de morte) no dia 24, no bairro do Bongi.

"Ele foi capturado e conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após audiência de custódia", destacou a corporação.

