Vídeo mostra momento em que motorista de aplicativo é baleado e morto no Recife

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o motorista de aplicativo João Valdemir da Silva, de 57 anos, foi baleado e morto neste domingo (24)

Caso aconteceu na noite deste domingo (24), no Bongi, Zona Oeste do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Circulam nas redes sociais imagens de câmera de segurança que mostram o momento em que o motorista de aplicativo João Valdemir da Silva, de 57 anos, foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto neste domingo (24). O caso aconteceu no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife.

Na gravação, é possível ver quando o suspeito, que estava de bicicleta, se aproxima do carro de João Valdemir, que estava parado aguardando uma passageira. O criminoso anuncia o assalto e o motorista por aplicativo tenta fugir, arrancando com o carro.

O assaltante segue o veículo e atira contra João Valdemir, que acabou batendo o carro mais à frente. Após o crime, o suspeito fugiu.

O criminoso foi localizado e preso na tarde desta segunda-feira (25), segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

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Estatística

O caso de João Valdemir foi o décimo envolvendo mortes de motoristas por aplicativo neste ano em ocorrências marcadas por violência e suspeitas de latrocínio na Região Metropolitana do Recife (RMR), segundo o Instituto Fogo Cruzado.

Ainda segundo as informações da organização, entre janeiro e maio deste ano, outros dois motoristas ficaram feridos após serem alvejados.

Após mais um caso envolvendo profissionais da categoria, o presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo de Pernambuco (Sidmape), Anderson Câmara, voltou a cobrar medidas de segurança do governo do estado e das plataformas de transporte.

Ele disse, em entrevista ao Diario, que a categoria vive um cenário de insegurança constante.

“Infelizmente, mais um caso de motorista por aplicativo. Esse ano já são cinco. A gente vem cobrando muito do governo do estado sobre a segurança do motorista de aplicativo, para tomar providências. O sindicato se solidariza com a família e os entes queridos. É um momento difícil e a gente segue cobrando mais segurança do governo e também dos aplicativos”, afirmou.