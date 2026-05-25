TJPE elege juíza Virgínia Gondim como nova desembargadora

Como integrava pela terceira vez consecutiva uma lista de promoção ao segundo grau do Judiciário estadual, a juíza foi eleita diretamente para o cargo de desembargadora (Foto: Divulgação/TJPE)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) escolheu, por aclamação, a juíza Virgínia Gondim Dantas como nova desembargadora da Corte. ]A eleição ocorreu durante sessão do Pleno realizada na manhã desta segunda-feira (25). A posse da magistrada está marcada para esta terça-feira (26), às 11h, no Salão Nobre do Palácio da Justiça, no Recife.

Titular da 34ª Vara Cível da Capital, Virgínia Gondim atua há 33 anos na magistratura pernambucana. A promoção ocorreu pelo critério de merecimento feminino. Como integrava pela terceira vez consecutiva uma lista de promoção ao segundo grau do Judiciário estadual, a juíza foi eleita diretamente para o cargo de desembargadora.

A lista tríplice do edital de promoção era composta ainda pelas juízas Maria Thereza Paes de Sá Machado e Fernanda Moura de Carvalho.

Com a escolha de Virgínia Gondim, o TJPE passa a ter cinco mulheres entre os integrantes da Corte. Atualmente, também ocupam o cargo de desembargadora Daisy Andrade, Valéria Wanderley, Ângela Cavalcanti e Andréa Brito.

Durante a mesma sessão do Pleno, os desembargadores aprovaram, por unanimidade, um voto de pesar pela morte do jurista, professor e advogado João Maurício Adeodato, considerado uma das principais referências da filosofia do Direito no Brasil. A homenagem foi proposta pelo desembargador Gabriel Cavalcanti.

João Maurício Adeodato morreu no último dia 19 de maio. Reconhecido nacionalmente pela atuação acadêmica e produção intelectual na área jurídica, ele teve trajetória ligada ao ensino e à formação de gerações de profissionais do Direito em Pernambuco e no país.