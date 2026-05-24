TJPE escolhe nova desembargadora nesta segunda (25)

Vaga de desembargadora tem três magistradas na disputa: Fernanda Moura de Carvalho, Maria Thereza Paes de Sá Machado e Virgínia Gondim Dantas

Definição será realizada durante sessão presencial do Tribunal Pleno, no Palácio da Justiça, no Recife (Foto: Divulgação/TJPE)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) define, nesta segunda-feira (25), a nova desembargadora da Corte estadual. A vaga, aberta após a aposentadoria voluntária do desembargador Antenor Cardoso Soares Júnior, será preenchida pelo critério de merecimento feminino e tem três magistradas na disputa: Fernanda Moura de Carvalho, Maria Thereza Paes de Sá Machado e Virgínia Gondim Dantas.

A definição será realizada durante sessão presencial do Tribunal Pleno, no Palácio da Justiça, no Recife. A relatoria do processo está sob responsabilidade do corregedor-geral da Justiça, desembargador Alexandre Guedes Alcoforado Assunção. A convocação da sessão foi assinada pelo presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello.

A escolha movimenta os bastidores do Judiciário pernambucano por envolver uma das posições mais relevantes da magistratura estadual. A promoção ao cargo de desembargadora representa a ascensão ao segundo grau do tribunal, responsável pelo julgamento de recursos e processos de maior complexidade jurídica.

Além da renovação interna da Corte, a definição ocorre em meio ao debate nacional sobre a ampliação da participação feminina nos tribunais brasileiros. Nos últimos anos, órgãos do Judiciário passaram a adotar mecanismos voltados ao aumento da presença de mulheres em cargos de cúpula, historicamente ocupados em maioria por homens.

No caso do TJPE, a vaga será preenchida pelo critério de merecimento feminino, modalidade criada para estimular maior representatividade de magistradas no segundo grau da Justiça estadual. Atualmente, a composição da Corte ainda possui predominância masculina entre os desembargadores.

Segundo o TJPE, as três juízas inscritas possuem trajetórias consolidadas na magistratura pernambucana e disputam uma vaga considerada estratégica dentro da estrutura do tribunal. A expectativa é de que a escolha também influencie futuros movimentos internos de composição administrativa e jurisdicional da Corte.

A definição da nova desembargadora acontece em um momento de renovação institucional no TJPE. Neste ano, o tribunal iniciou a gestão da nova Mesa Diretora para o biênio 2026/2028, presidida pelo desembargador Francisco Bandeira de Mello.



