Celebração de Pentecostes reúne milhares de fiéis no Geraldão, no Recife

Arquidiocese de Olinda e Recife realiza missa de Pentecostes no Geraldão, na capital (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Arquidiocese de Olinda e Recife realizou, neste domingo (24), uma celebração de Pentecostes no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, na Zona Sul do Recife. O encontro reuniu fiéis de diversas paróquias e integra a programação comemorativa pelos 350 anos de evangelização e missão da Igreja Católica na região.



Os portões do ginásio foram abertos ao meio-dia e a programação teve momentos de oração, apresentações musicais e missa ao longo da tarde. De acordo com a organização, caravanas das 150 paróquias que fazem parte da Arquidiocese de Olinda e Recife, abrangendo 19 cidades da Região Metropolitana e da Zona da Mata, estiveram presentes no evento.



Lideranças políticas marcaram presença no evento, como a vice-governadora Priscila Krause, o prefeito Victor Marques e o pré-candidato ao governo João Campos. Entre as atrações musicais estiveram os padres Damião Silva e João Carlos, além do DJ Roony. A programação também incluiu momentos de adoração e evangelização voltados aos católicos.



Também foi realizada a Santa Missa, celebrada às 16h, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, com participação de padres, diáconos, religiosos e representantes de movimentos e pastorais da arquidiocese.



“É deste Pentecostes que a nossa Arquidiocese de Olinda e Recife sempre necessita. Nós estamos praticamente concluindo o sínodo em nível arquidiocesano, estamos em plena comemoração dos 50 anos da Diocese de Palmares e nos preparando para o jubileu dos 2 mil anos da redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo, em 2033”, afirmou Dom Paulo Jackson.



A celebração no Recife reuniu representantes de diversas expressões da Igreja Católica, incluindo comunidades, movimentos religiosos e pastorais. Segundo a Arquidiocese, o encontro também faz parte da preparação para o jubileu dos 2 mil anos da redenção de Jesus Cristo, previsto para 2033.



Fiéis aproveitaram a oportunidade para se reunir e embarcar em caravanas. Tatiane Maria da Silva, de 33 anos, natural de Palmares, esteve presente na missa ao lado da filha. “Eu estava um pouco afastada da igreja, mas voltei. Estou fazendo o Crisma. Então já é um começo para a gente. Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa e é uma sensação única, muito maravilhosa. É muito bom poder se reconectar com a fé”, relatou.



Pentecostes



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Pentecostes é uma das datas mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica e é celebrado 50 dias após a Páscoa. A festa recorda, segundo a tradição cristã, a descida do Espírito Santo sobre Maria e os discípulos de Jesus, reunidos em Jerusalém após a ressurreição de Cristo.



O relato está presente no livro bíblico dos Atos dos Apóstolos. Conforme a tradição, os discípulos receberam o Espírito Santo em forma de “línguas de fogo”, passando a anunciar publicamente a mensagem cristã em diferentes idiomas. O episódio é considerado pela Igreja como o marco do início da evangelização e o nascimento da Igreja Católica.



A palavra “Pentecostes” tem origem grega e significa “quinquagésimo”, em referência aos 50 dias após a celebração da Páscoa. Para os católicos, a data simboliza a ação do Espírito Santo na vida da Igreja e dos fiéis.

