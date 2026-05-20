Arcebispo visita o Diario em celebração e alerta sobre riscos da IA nas eleições
O Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson visitou o Diario em celebração ao 60° Dia da Mundial das Comunicações Sociais
Nicolle Gomes e Thatiany Lucena
Publicado: 20/05/2026 às 21:10
Visita do arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson (Foto: Karol Rodrigues)
O Diario de Pernambuco recebeu, nesta quarta (20), o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. A visita foi feita em celebração ao 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O arcebispo abençoou os profissionais do jornal e alertou sobre os perigos do uso da tecnologia e da Inteligência Artificial (IA) principalmente nas eleições.
Em sua fala, o arcebispo citou o tema do 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais "Preservar vozes e rostos humanos" que traz o alerta sobre o uso excessivo da Inteligência artificial e fez uma reflexão sobre o uso das tecnologias nas eleições. “Esse será o primeiro grande processo eleitoral com a presença maciça de inteligência artificial. Como será esta eleição? Como serão os resultados? Que tipo de influência ou até de manipulação pode acontecer?”, disse.
Dom Paulo Jackson mencionou também que o Papa Leão 14 parte do pressuposto que a inteligência artificial é algo que veio para ficar. “A tecnologia e a inteligência artificial, tudo isso é um grande instrumental que pode e deve ser utilizado. Mas a segunda coisa que o papa diz, é que ela também é cheia de ambiguidades. Para além da tecnologia, existe a ética. Usa-se a tecnologia com ética a serviço de um propósito de bem, de justiça, de comunicação da verdade e da paz. Só que aquilo que o mal uso da inteligência artificial pode fazer é algo impressionante”, disse.
Ao Diario, ele destacou a importância da visita feita anualmente pela Arquidiocese aos veículos de comunicação em alusão à data. “O objetivo da visita é triplo, primeiro agradecer pela cobertura de eventos e atividades que a Arquidiocese realiza. Em segundo, a gente vem rezar por vocês para que tenham muita sabedoria para comunicar segundo a ética da justiça e o terceiro, falar a mensagem do papa para o Dia Mundial das Comunicações”, disse.
Além de apresentar a mensagem em celebração à data, Dom Paulo Jackson também fez uma oração com a presença de funcionários do jornal. Durante a visita, o arcebispo estava acompanhado do Monsenhor Luciano Brito, presidente da Comissão Arquidiocesana Pastoral da Comunicação (Pascom); e da Irmã Josevânia Alves, que também integra a equipe de comunicação da Arquidiocese.