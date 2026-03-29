Fiéis do Recife e Olinda iniciam celebração da Semana Santa com missas de Domingo de Ramos
Seguindo a tradição da Igreja Católica, fiéis do Recife e de Olinda iniciaram, nesta manhã, as celebrações da Semana Santa com o Domingo de Ramos da Paixão
Publicado: 29/03/2026 às 10:05
Fiéis do Recife e Olinda iniciaram celebração da Semana Santa com missas de Domingo de Ramos (Sandy James/DP Foto)
Seguindo a tradição da Igreja Católica, fiéis do Recife e de Olinda iniciaram, nesta manhã, as celebrações da Semana Santa com o Domingo de Ramos da Paixão. As festividades, que se estendem até o próximo domingo (5), relembram a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.
Às 8h20, deste domingo (29), fiéis saíram na procissão de Ramos da Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, no Alto da Sé, em Olinda. A missa que abençoou os ramos, que seriam levados para a Catedral da Sé, foi presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson.
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Momentos antes da saída da procissão, Dom Paulo Jackson abençoou os ramos dos fiéis. Entre eles, estava o comerciante Joselito José da Silva, de 60 anos. “Todo ano eu estou aqui, participando da procissão de ramos. Eu acho que a marca de um católico é estar numa festa de ramos como uma celebração para Jesus Cristo”, declarou, emocionado.
Pouco depois das 9h, o grupo de católicos chegou à Catedral, onde o arcebispo leu versículos da Bíblia que narravam a traição de Judas, a prisão e crucificação de Jesus. Além disso, Dom Paulo discursou sobre o sentido do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Seguindo a tradição da Igreja Católica, fiéis do Recife e de Olinda iniciaram as celebrações da Semana Santa com o Domingo de Ramos da Paixão. As festividades, que se estendem até o próximo domingo, relembram a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.
PROGRAMAÇÃO SEMANA SANTA
QUARTA-FEIRA - 1º de abril
8h – Concentração no Pátio de São Pedro (Centro do Recife) - Via-Sacra da Fraternidade pelas ruas do Recife. Fiéis carregam uma cruz com mais de 100kg, simbolizando o peso do sofrimento humano
11h – Chegada da procissão e Santa Missa na Basílica de Nossa Senhora da Penha (Presidida por Dom Paulo Jackson)
QUINTA-FEIRA - 2 de abril
9h - Catedral da Sé de Olinda
Missa dos Santos Óleos (Crismal)
19h – Matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus – Espinheiro
Missa da Ceia do Senhor (Lava-pés)
Memória da última ceia e do gesto de serviço de Jesus.
SEXTA-FEIRA - 3 de abril
15h – Celebração da Paixão do Senhor - Catedral da Sé de Olinda
SÁBADO - 4 de abril
18h – Matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus
DOMINGO DE PÁSCOA - 5 de abril
9h – Santa Missa na Catedral da Sé de Olinda