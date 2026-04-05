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Missa de Páscoa reúne fiéis na Catedral da Sé, em Olinda

Celebração presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson reforça tradição religiosa e importância histórica da Catedral da Sé, em Olinda

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/04/2026 às 10:39

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Missa de Páscoa na Catedral da Sé, em Olinda/Rafael Vieira/Fotos DP

Missa de Páscoa na Catedral da Sé, em Olinda (Rafael Vieira/Fotos DP)

A tradicional Missa de Páscoa da Catedral da Sé, em Olinda, foi celebrada neste domingo (5) por Dom Paulo Jackson, arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife.

O evento reafirma a importância da celebração como um dos principais símbolos religiosos e históricos da região – fazendo parte do calendário litúrgico da Igreja Católica e encerrando a Semana Santa.

Consolidada como uma das principais tradições da arquidiocese, a cerimônia reúne, ano após ano, fiéis e visitantes, reforçando o significado religioso da data e o valor cultural do templo, que se mantém como ponto de encontro simbólico para a comunidade.

 

Arcebispo

Durante a homilia, dom Paulo Jackson reforçou o significado de fé e esperança presentes na ressurreição de Cristo.

No fim, ele concedeu a tradicional bênção especial aos aniversariantes, crianças, turistas e visitantes presentes pela primeira vez na catedral. 

Catedral da Sé , Missa , Olinda , páscoa
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