Via Sacra e missas: veja programação da semana santa no Grande Recife

Eventos acontecem entre a quarta (1º) e o domingo (5), em várias igrejas

Via Sacra percorreu ruas do Recife (Foto: Marina Torres/DP)

A programação religiosa da semana santa será intensificada a partir da quarta (1º), no Grande Recife.



Segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife, um dos pontos altos será a realização da Via Sacra da Fraternidade.



O evento acontece a partir das 8h de quarta, no Pátio de São Pedro, no centro do Recife.

Para os católicos, é um “momento de fé e reflexão sobre o caminho de Cristo até o Calvário”.

Durante a Via-sacra, os fiéis carregam uma cruz com mais de 100 quilos, “simbolizando o peso do sofrimento humano”.

Também na quarta, acontece o Ofício de Trevas, na Basílica da Penha, no bairro de São José, no Centro.

Na quinta (2), será realizada a Missa do Lava-pés, no Espinheiro, na Zona Norte da capital.

Na quinta, também será realizada a Missa dos Santos Óleos, às 9h, na Catedral da Sé de Olinda.

O momento marca a unidade da Igreja Católica em celebração da renovação das promessas sacerdotais e consagração dos óleos santos, utilizados nos sacramentos do batismo, unção dos enfermos e crisma.



À noite, a partir das 19h, na Matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, no Espinheiro, será realizada a Missa da Ceia do Senhor, também conhecida como ‘Lava-pés’. O momento rememora a última ceia e o gesto de serviço de Jesus.



A Sexta-feira santa (3) é um dia de silêncio, jejum e contemplação pela morte de Jesus Cristo. A Igreja Católica não celebra a Eucaristia, focando na adoração da Cruz, que será contemplada a partir das 15h, na Catedral da Sé de Olinda.

No Sábado de Aleluia (04) será realizada a mais importante celebração da Igreja: a Vigília Pascal, momento em que é anunciada a Ressurreição de Jesus Cristo. A solenidade será realizada pela

Arquidiocese às 18h, na Matriz do Sagrado Coração Eucarístico do Jesus, no Espinheiro. A Igreja vai acender e abençoar o Círio Pascal, que representa a luz de Cristo.



No Domingo de Páscoa (05), dia em que é celebrada a Ressurreição de Jesus, Cristo vence a morte e dá início a uma nova vida. Será realizada a Santa Missa às 9h, na Catedral da Sé de Olinda.



Primeiro dia do período pascal, a Igreja confraterniza o início deste período litúrgico, que se estende pelos 50 dias seguintes, até o Domingo de Pentecostes, que celebra a descida do Espírito Santo.