Incêndio atinge estabelecimento comercial na Caxangá, no Recife

Incêndio atinge estabelecimento comercial na Caxangá e mobiliza bombeiros (Foto: Reprodução/Instagram)

Em um dia marcado por incêndios na capital pernambucana, outra incidente do tipo foi registrado em um estabelecimento comercial na Rua Ribeiro Pessoa, no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife, na tarde deste sábado (23). As chamas e a fumaça mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e causaram apreensão na área.

Segundo o CBMPE, a corporação foi acionada para conter o incêndio e enviou viaturas de combate às chamas, resgate e comando operacional para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os bombeiros iniciaram imediatamente o trabalho de combate ao fogo. Este é o terceiro incêndio registrado neste sábado.

De acordo com a corporação, o incêndio foi controlado rapidamente, evitando que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos. Após a contenção, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo, etapa necessária para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar um novo incêndio.

Apesar do susto e da movimentação que atraiu a curiosidade de quem circulava pela região, não houve registro de vítimas.

Outras ocorrências

Outros dois incêndios mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros neste sábado no Recife. O caso mais recente aconteceu durante a tarde, em um apartamento de um edifício residencial localizado na Estrada do Arraial, no bairro da Tamarineira, Zona Norte da capital. Imagens registradas por moradores mostram uma grande quantidade de fumaça preta saindo pelas janelas do imóvel, além de chamas em um dos cômodos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse outros apartamentos do edifício. Não houve vítimas.

Já na madrugada, outro incêndio atingiu estabelecimentos comerciais no bairro de São José, na área central do Recife. A ocorrência mobilizou dez viaturas do Corpo de Bombeiros, entre unidades de combate a incêndio, resgate e supervisão operacional.