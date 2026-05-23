Incêndio no Centro do Recife ocorreu perto de igreja de 1831

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Igreja de Santa Rita de Cássia, na Rua de Santa Rita, foi preservada

Incêndio aconteceu ao lado da Igreja de Santa Rita de Cássia, no Centro do Recife (Reprodução de vídeo: @cuca.drone via Instagram)

Um incêndio atingiu estabelecimentos comerciais no bairro de São José, no Centro do Recife, na madrugada deste sábado (23). A ocorrência mobilizou dez viaturas do Corpo de Bombeiros em uma área histórica da capital pernambucana, ao lado da Igreja de Santa Rita de Cássia, que teve sua construção concluída em 1831.

Até o momento, não há registro de vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura da igreja foi preservada.

O Armarinho Ivo foi um dos estabelecimentos afetados pelas chamas. Às 10h, a corporação informou que o incêndio estava controlado e em fase de rescaldo.

A Defesa Civil do Recife também enviou técnicos ao local. Em nota, o órgão informou que a área foi isolada e passou por uma avaliação preliminar, sem identificação inicial de imóveis com risco aparente de colapso estrutural. Uma nova vistoria deve ser realizada após a conclusão do trabalho dos Bombeiros.

Igreja histórica

O incêndio ocorreu ao lado da Igreja de Santa Rita de Cássia, um dos templos religiosos mais tradicionais do Recife. A construção teve início em 1783, após a doação de um terreno na antiga Rua da Praia dos Coqueiros, atual Rua de Santa Rita, pelo sargento-mor José Marques do Vale. As obras foram concluídas em 1784.

O templo já enfrentou outro grande incêndio em 1889. Na ocasião, segundo registros históricos da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), a imagem de Santa Rita de Cássia teria permanecido intacta, fato considerado milagroso pelos fiéis e que ajudou a fortalecer a devoção à santa em Pernambuco.

