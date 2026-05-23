Incêndio atinge apartamento na Tamarineira, na Zona Norte do Recife

Incêndio atinge apartamento na Tamarineira, no Recife (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um incêndio atingiu um apartamento de um edifício residencial na tarde deste sábado (23), na Estrada do Arraial, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. Imagens registradas por moradores mostram uma intensa fumaça preta saindo pelas janelas do imóvel, além de focos de chamas visíveis em um dos cômodos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), equipes foram acionadas para a ocorrência e enviaram viaturas de combate a incêndio, resgate e comando operacional ao local.

Ao chegarem ao edifício, os bombeiros constataram que o fogo já havia sido controlado. Apesar do susto e da grande quantidade de fumaça que podia ser vista à distância, não houve registro de vítimas até o momento.

Em nota, a corporação informou que “as equipes constataram que as chamas já haviam sido extintas” e que os militares seguem realizando “varredura e inspeção no apartamento atingido”. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Sábado de incêndios na capital pernambucana

Outro incêndio atingiu estabelecimentos comerciais na Rua de Santa Rita, no bairro de São José, área central do Recife, durante a madrugada deste sábado (23). Segundo a Defesa Civil, sete imóveis foram diretamente afetados pelas chamas, que ocorreram próximo à Igreja de Santa Rita de Cássia. Não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco mobilizou inicialmente dez viaturas para a ocorrência, entre equipes de combate a incêndio, resgate, comando operacional e supervisão. Um dos locais atingidos foi o Armarinho Ivo. Por volta das 7h11, o incêndio foi controlado e entrou em fase de rescaldo.

De acordo com atualização divulgada pelos bombeiros, as equipes seguem atuando no local após 17 horas ininterruptas de operação. Atualmente, quatro viaturas permanecem na área, incluindo uma autoplataforma utilizada no combate a possíveis focos remanescentes. A Defesa Civil também mantém monitoramento da área isolada nas ruas de Santa Rita, do Nogueira e Padre Muniz.