"Profundamente abalados": lojistas atingidos lamentam incêndio no Centro do Recife

De acordo com a Defesa Civil, sete imóveis foram atingidos pelo incêndio no Centro do Recife

De acordo com a Defesa Civil, sete imóveis foram atingidos pelas chamas (Bombeiros/divulgação)

As lojas atingidas pelo incêndio registrado no Centro do Recife, na madrugada deste sábado (23), usaram suas redes sociais para lamentar o ocorrido. De acordo com a Defesa Civil, sete imóveis foram atingidos pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que ainda realiza o rescaldo no local, não há registro de vítimas. "Estamos profundamente abalados com tudo que aconteceu, afinal, essa loja faz parte da nossa história, do nosso trabalho diário e da relação construída com cada cliente ao longo do tempo", publicou o Bazar do Cabelereiro, que teve sua loja na Rua de Santa Rita atingida pelo incêndio.

De acordo com a empresa, que segue atuando em outras quatro unidades, as chamas deixaram muitos danos na loja. Por meio de seu Instagram, o Armarinho Ivo, que também foi atingido, confirmou que nenhum funcionário ficou ferido e agradeceu as demonstrações de apoio que recebeu.

"Seguiremos confiantes, com fé, união e esperança de que iremos nos reerguer ainda mais fortes", publicou a loja.

Já a Cia da Montagem disse que acompanha a situação junto aos órgãos responsáveis. "Seguimos fortes e nossas outras unidades continuam funcionando normalmente para atender vocês. Agradecemos todo o carinho, preocupação e mensagens que temos recebido nesse momento", disse a empresa.