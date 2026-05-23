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SÃO JOSÉ

Incêndio afetou sete imóveis no Centro do Recife, diz Defesa Civil

Equipe técnica estabeleceu uma área de isolamento ao redor dos imóveis afetados

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/05/2026 às 14:06

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Fogo começou na madrugada deste sábado (23)/Reprodução de vídeo/Cortesia

Fogo começou na madrugada deste sábado (23) (Reprodução de vídeo/Cortesia)

De acordo com a Defesa Civil do Recife, sete imóveis foram diretamente afetados pelo incêndio ocorrido na Rua de Santa Rita, no bairro de São José, área central da capital pernambucana, neste sábado (23).

O fogo começou durante a madrugada e atingiu estabelecimentos comerciais próximos à Igreja de Santa Rita de Cássia, um dos templos históricos da cidade.

Segundo a Defesa Civil, equipes técnicas acompanham a ocorrência desde as primeiras horas do dia. Com apoio de imagens captadas por drone, foi possível mapear os imóveis atingidos e definir uma área de isolamento que inclui trechos das ruas de Santa Rita, do Nogueira e Padre Muniz.

 
 
 
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Até as 12h, porém, os técnicos ainda não haviam conseguido realizar vistorias detalhadas nas edificações devido à permanência de focos de incêndio e à continuidade do trabalho do Corpo de Bombeiros no local.

Mais cedo, os Bombeiros informaram que dez viaturas foram mobilizadas para a operação, entre unidades de combate a incêndio, resgate, supervisão e comando operacional. Não houve registro de vítimas.

Um dos estabelecimentos afetados foi o Armarinho Ivo. Às 7h11, o incêndio já estava controlado e em fase de rescaldo, segundo a corporação.

O incêndio ocorreu em uma área de forte valor histórico no Centro do Recife. A Igreja de Santa Rita de Cássia teve sua construção concluída em 1784, enquanto a torre e os detalhes finais da fachada foram finalizados em 1831. O templo já havia enfrentado um grande incêndio em 1889, episódio que ficou marcado pela preservação da imagem de Santa Rita, considerada milagrosa pelos devotos.

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Defesa Civil , imóveis , incêndio , Recife
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