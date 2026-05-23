Incêndio afetou sete imóveis no Centro do Recife, diz Defesa Civil

Equipe técnica estabeleceu uma área de isolamento ao redor dos imóveis afetados

Fogo começou na madrugada deste sábado (23) (Reprodução de vídeo/Cortesia)

De acordo com a Defesa Civil do Recife, sete imóveis foram diretamente afetados pelo incêndio ocorrido na Rua de Santa Rita, no bairro de São José, área central da capital pernambucana, neste sábado (23).

O fogo começou durante a madrugada e atingiu estabelecimentos comerciais próximos à Igreja de Santa Rita de Cássia, um dos templos históricos da cidade.

Segundo a Defesa Civil, equipes técnicas acompanham a ocorrência desde as primeiras horas do dia. Com apoio de imagens captadas por drone, foi possível mapear os imóveis atingidos e definir uma área de isolamento que inclui trechos das ruas de Santa Rita, do Nogueira e Padre Muniz.

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Até as 12h, porém, os técnicos ainda não haviam conseguido realizar vistorias detalhadas nas edificações devido à permanência de focos de incêndio e à continuidade do trabalho do Corpo de Bombeiros no local.

Mais cedo, os Bombeiros informaram que dez viaturas foram mobilizadas para a operação, entre unidades de combate a incêndio, resgate, supervisão e comando operacional. Não houve registro de vítimas.

Um dos estabelecimentos afetados foi o Armarinho Ivo. Às 7h11, o incêndio já estava controlado e em fase de rescaldo, segundo a corporação.

O incêndio ocorreu em uma área de forte valor histórico no Centro do Recife. A Igreja de Santa Rita de Cássia teve sua construção concluída em 1784, enquanto a torre e os detalhes finais da fachada foram finalizados em 1831. O templo já havia enfrentado um grande incêndio em 1889, episódio que ficou marcado pela preservação da imagem de Santa Rita, considerada milagrosa pelos devotos.