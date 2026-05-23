PM deflagra operação em ilha usada como esconderijo de armas e drogas na Zona Oeste do Recife

Operação visa combater grupo criminoso que atua na área, localizada na Zona Norte do Recife (PMPE/divulgação )

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realiza, desde a sexta-feira (22), uma operação na Ilha do Bananal, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, para combater a atuação de grupos criminosos que utilizavam a área como ponto de armazenamento de armas e drogas.

Batizada de Operação IARA, a ação entrou neste sábado (23) no segundo dia de buscas na ilha, que possui cerca de 32 hectares e é cercada pelas águas do Rio Capibaribe. Segundo a corporação, o local era usado como centro logístico para abastecimento do crime no Recife e na Região Metropolitana.

De acordo com a PM, a vegetação densa e o acesso restrito apenas por via fluvial dificultavam a entrada das forças de segurança e favoreciam a ocultação de materiais ilícitos.

A operação é coordenada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e reúne equipes da Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Civil de Pernambuco, Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e Polícia Federal.

As primeiras incursões ocorreram nas primeiras horas da sexta-feira, com atuação do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Neste sábado, 90 policiais militares seguem empregados na operação, segundo a PM.

Além das buscas na ilha, o policiamento foi reforçado na comunidade do Detran e em vias próximas. Equipes do 11º, 12º e 13º Batalhões fazem abordagens e monitoram a circulação de suspeitos nos arredores.

A ação também conta com apoio de embarcações, drones, helicópteros do Grupamento Tático Aéreo (GTA), cães farejadores da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), além de equipes da Radiopatrulha, CIPMotos e Batalhão de Choque.

Segundo a PM, a operação vinha sendo planejada há meses com base em informações de inteligência voltadas ao mapeamento da logística do grupo criminoso que atuava na região.

“A ação coordenada reforça o compromisso das forças de segurança em garantir mais tranquilidade à comunidade do Detran, que vinha sofrendo com as constantes atividades criminosas na região”, afirmou o comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres.

Até o momento, conforme a corporação, não houve registro de confrontos nem de feridos. A operação seguirá até a conclusão das buscas e retirada de materiais ilícitos escondidos na ilha.