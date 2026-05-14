Suspeito de desmanche de motos morre durante confronto com a PM em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

O confronto entre criminosos e policiais militares ocorreu nesta quarta-feira (13), no bairro do Curado III, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife; um suspeito de 19 anos morreu

Viatura do BPRv (SDS-PE)

Um suspeito de 19 anos, identificado como Igor Cauã Itamar da Hora, morreu durante um confronto armado com policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nesta quarta-feira (13), no bairro do Curado III, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a PM, os agentes receberam a denúncia de que indivíduos estariam utilizando uma residência na Avenida Bom Jesus, Loteamento Santa Luzia, como um ponto para desmanche de motocicletas.

Ao chegarem no local, o efetivo foi recebido com disparos de arma de fogo. Houve revide e um dos suspeitos foi atingido.

Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado II, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Um segundo envolvido conseguiu fugir do local e durante as diligências não foi encontrado.

Foram apreendidos armas, munições, motocicletas, entorpecentes e celulares. Todo material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Em nota, a PCPE informou que o caso registrado como tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma e morte por intervenção legal de agentes de Estado está sob a responsabilidade da 13ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).

“As investigações seguem em andamento”, relatou a corporação.

