O militar foi morto durante assalto a bolsas de dinheiro na tarde desta segunda-feira (11), na frente de uma agência da Caixa Econômica Federal, em Itambé, na Mata Norte de Pernambuco

Tenente da PM que transportava bolsa de dinheiro é morto durante assalto na Mata Norte de Pernambuco (FOTO: REPRODUÇÃO/TV Guararapes)

Um tenente da reserva da Polícia Militar de Pernambuco de 56 anos, identificado como Paulo Sérgio de Matos e Silva, foi morto a tiros durante um assalto a bolsas de dinheiro em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, em Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (11).

Segundo informações da polícia, o militar dava suporte a uma empresa de transporte de valores no momento em que foi surpreendido por dois homens armados, encapuzados e utilizando coletes balísticos.

Testemunhas contaram que os suspeitos se aproximaram rapidamente e efetuaram disparos contra o policial. Paulo Sérgio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após o crime, os assaltantes fugiram levando uma bolsa com uma grande quantia em dinheiro que estava sob posse da vítima. Outra bolsa com valores, que estava com uma mulher, também foi roubada pela dupla.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área para os trabalhos do Instituto de Criminalística. O corpo do tenente da reserva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a PM informou que a ocorrência de homicídio consumado foi registrada pelo 27º Batalhão. "Equipes seguem em diligências em busca dos suspeitos", destacou a corporação.



O que diz a PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 49ª Delegacia de Itambé, informa que registrou, no dia 11 de maio, uma ocorrência de latrocínio consumado (roubo seguido de morte).

A vítima, um homem de 56 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo, em via pública, e não resistiu aos ferimentos.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria