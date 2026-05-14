Dois suspeitos morrem em confronto da PM com facção criminosa em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

O confronto ocorreu durante a operação "Protetor das Divisas", na noite desta terça-feira (12), no bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Viatura da Polícia Militar de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Dois suspeitos morreram após um confronto armado com policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), durante a operação “Protetor das Divisas”, realizada na noite desta terça-feira (12), no bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º Batalhão receberam informações de que integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) estariam reunidos em uma residência, supostamente planejando um ataque contra um grupo rival.

Durante a operação, uma equipe do BEPI foi enviada ao local para averiguar a denúncia. Segundo a corporação, ao se aproximarem do imóvel, os policiais foram recebidos a tiros. Houve troca de tiros e dois suspeitos foram baleados durante o confronto.

Os homens chegaram a ser socorridos para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Ainda durante a operação, os policiais apreenderam 272 gramas de erva análoga à maconha, 260 gramas de cocaína, 188 gramas de crack, 20 bigs de maconha, dois revólveres calibre .38, 11 munições, sendo quatro deflagradas, além de duas balanças de precisão.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Petrolina.

Segundo a PM, um segundo endereço também foi alvo de buscas durante a operação, mas os suspeitos já haviam fugido antes da chegada das equipes.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.