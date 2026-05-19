O micro-ônibus escolar encontrou em combustão nas primeiras horas das manhã desta segunda-feira (18), na zona rural de São João, no Agreste de Pernambuco; não houve feridos

Incêndio atinge micro-ônibus escolar em São João, no Agreste de Pernambuco (Foto: Reprodução/Redes)

Imagens gravadas mostram um micro-ônibus utilizado no transporte escolar pegando fogo na manhã desta segunda-feira (18), na zona rural do município de São João, no Agreste de Pernambuco. Não houve registro de feridos.

De acordo com a prefeitura do município, o incidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, quando não havia estudantes no veículo.

Segundo informações repassadas a polícia, o veículo trafegava pela região quando as chamas tiveram início. O condutor de 45 anos, ao perceber o fogo, deixou o micro-ônibus sem sofrer ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de São João. “O condutor do veículo, um homem de 45 anos, prestou esclarecimentos e foi liberado. A investigação segue em andamento”, destacou a corporação.

O que diz a Prefeitura de São João

Por meio de nota, a Prefeitura de São João informa que na manhã desta segunda-feira (18/05), um micro-ônibus pertencente à frota municipal entrou em combustão.

As medidas necessárias foram adotadas, garantindo o controle da situação e evitando maiores proporções.

O incidente ocorreu no início do itinerário, quando ainda não havia estudantes, apenas o condutor do veículo, que não sofreu nenhum dano. Foram registrados apenas danos materiais.

Ainda na nota, o município esclarece que o veículo em questão havia passado recentemente por vistoria obrigatória do órgão responsável o que o torna apto à realização do serviço e que as causas do acidente serão apuradas.