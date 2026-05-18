Incêndio atinge estabelecimento comercial na Boa Vista, Centro do Recife

De acordo com o Corpo de bombeiros, quatro viaturas foram enviadas ao local

Ocorrência segue em andamento (Crysli Viana/Cortesia)

Um incêndio atingiu, nesta segunda-feira (18), um estabelecimento comercial na Rua Corredor do Bispo, na Boa Vista, na área central do Recife. De acordo com o Corpo de bombeiros, quatro viaturas foram enviadas ao local, sendo duas de combate ao fogo, uma de resgate e uma de comando operacional.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o imóvel sendo tomado pelas chamas.

A ocorrência segue em andamento. Até o momento, não há informações sobre feridos.

*matéria em atualização