Incêndio atinge estabelecimento comercial na Boa Vista, Centro do Recife
De acordo com o Corpo de bombeiros, quatro viaturas foram enviadas ao local
Publicado: 18/05/2026 às 16:39
Ocorrência segue em andamento (Crysli Viana/Cortesia)
Um incêndio atingiu, nesta segunda-feira (18), um estabelecimento comercial na Rua Corredor do Bispo, na Boa Vista, na área central do Recife. De acordo com o Corpo de bombeiros, quatro viaturas foram enviadas ao local, sendo duas de combate ao fogo, uma de resgate e uma de comando operacional.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o imóvel sendo tomado pelas chamas.
A ocorrência segue em andamento. Até o momento, não há informações sobre feridos.
*matéria em atualização