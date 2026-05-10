Tamandaré recebe ajuda humanitária após fortes chuvas neste domingo

Defesa Civil de Pernambuco enviou colchões e lençóis para famílias afetadas pelas fortes chuvas registradas durante a madrugada deste domingo (10) em Tamandaré

Famílias receberam colchões e lençóis após registro de fortes chuvas em Tamandaré (Foto: Divulgação)

Após as fortes chuvas registradas durante a madrugada deste domingo (10), os moradores de Tamandaré, município do litoral sul do estado, receberam ajuda humanitária enviada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado.

Como parte da assistência emergencial, o Estado enviou 60 colchões e 120 lençóis para atender moradores atingidos pelas chuvas em Tamandaré. Os materiais serão destinados às famílias afetadas pelos alagamentos e demais impactos provocados pelas precipitações.

Segundo a gestão estadual, as equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas impactadas e mantendo contato direto com a gestão municipal para avaliar as demandas e prestar o apoio necessário.

“Desde as primeiras ocorrências provocadas pelas chuvas, nossas equipes estão mobilizadas para oferecer apoio imediato aos municípios afetados”, afirmou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel Clóvis Ramalho.