Bebê, pai e avô ficam feridos após atropelamento em Serra Talhada

Bebê de 10 meses foi encaminhado ao hospital junto com o pai, de 22 anos, e o avô, de 47 anos, após acidente no Sertão de Pernambuco

Vítimas foram encaminhadas para unidade hospitalar após acidente em Serra Talhada (Foto: Reprodução/Instagram)

Um atropelamento deixou pelo menos três pessoas feridas na tarde deste domingo (10), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Entre as vítimas está um bebê de apenas 10 meses, que estava em um carrinho atingido por um veículo de passeio.

Segundo relatos iniciais, o carrinho onde estava o bebê foi arremessado e atingiu uma árvore após a colisão. Apesar do susto, a criança não teria se ferido gravemente. O acidente aconteceu na Rua Bernadino Coelho, nas proximidades do bar Carlinhos de Jesus. A identidade da motorista não foi revelada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência e prestaram socorro ao bebê, ao pai da criança, de 22 anos, e ao avô, de 47 anos. As três vítimas apresentavam escoriações.

Após os primeiros atendimentos no local, o bebê, o pai e o avô foram encaminhados para uma unidade hospitalar pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. A mãe da criança também foi conduzida ao hospital, mas o CBMPE não informou se ela apresentava ferimentos.

