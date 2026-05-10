Moradores de Olinda poderão ter acesso a consultas médicas e atendimento odontológico gratuito
A proposta é complementar a demanda já absorvida pelas unidades de saúde e policlínicas do município, principalmente em áreas com maior procura por atendimento
Publicado: 10/05/2026 às 12:19
Odontomóvel da Prefeitura de Olinda (Foto: Divulgação Prefeitura de Olinda)
Moradores de diferentes comunidades de Olinda têm recebido, ao longo da semana, serviços gratuitos de saúde por meio da Clínica Móvel e do Odontomóvel disponibilizados pela prefeitura. A iniciativa busca descentralizar os atendimentos e facilitar o acesso da população a serviços básicos sem necessidade de agendamento prévio.
Os pacientes chegam ao local que os automóveis estão localizados, recebem ficha e são atendidos por ordem de chegada. A proposta é complementar a demanda já absorvida pelas unidades de saúde e policlínicas do município, principalmente em áreas com maior procura por atendimento.
Na Clínica Móvel, adultos e crianças podem passar por consulta com clínico geral, além de realizar procedimentos básicos como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e vacinação contra a gripe. Quando necessário, os profissionais também fazem encaminhamentos para outras unidades da rede municipal.
Já o Odontomóvel oferece atendimento odontológico para públicos de diferentes faixas etárias, com realização de limpeza dentária, restaurações e extrações. Casos que exigem tratamentos especializados são direcionados para unidades de referência da rede pública de saúde.
A estratégia também busca ampliar o acesso da população aos cuidados básicos de saúde de forma mais rápida e acessível. Confira a programação completa da Clínica Móvel:
Terça-feira (12/05)
Passarinho
Local: Reserva Ecológica Florestal Mata do Passarinho
Referência: Em frente ao Condomínio Bajado
Quarta-feira (13/05)
Águas Compridas
Endereço: Rua Córrego da Esperança, nº 49
Quinta-feira (14/05)
Caixa D’Água
Local: Igreja Batista Renascer
Endereço: Av. Leopoldino Canuto de Melo, nº 333
Sexta-feira (15/05)
Guadalupe
Ação “Saúde nas Igrejas”
Local: Igreja de Guadalupe
Endereço: Praça Conselheiro Miguel Canuto, s/n
Sábado (16/05)
Jardim Fragoso
Local: Escola Municipal Professor João Francisco de Souza
Endereço: Rua Humberto de Lima Mendes, nº 405
Confira a programação do Odontomóvel
Segunda-feira (11/05)
Alto do Cajueiro
CMS
Endereço: Rua Austrália, nº 50
Referência: Ao lado do posto de saúde
Terça-feira (12/05)
Rio Doce
Endereço: Rua Papa Capim, nº 05
Referência: Ao lado da Oficina do Val
Quarta-feira (13/05)
IV Etapa de Rio Doce
Local: Associação Campo do Corinthians
Endereço: Rua 41, nº 88
Quinta-feira (14/05)
Vila Maternidade/Tabajara
Endereço: Rua Caminho do Sol, nº 49
Sexta-feira (15/05)
Guadalupe
Ação “Saúde nas Igrejas”
Local: Igreja de Guadalupe
Endereço: Praça Conselheiro Miguel Canuto, s/n
Sábado (16/05)
Jardim Fragoso
Local: Escola Municipal Professor João Francisco de Souza
Endereço: Rua Humberto de Lima Mendes, nº 405