Moradores de Olinda poderão ter acesso a consultas médicas e atendimento odontológico gratuito

A proposta é complementar a demanda já absorvida pelas unidades de saúde e policlínicas do município, principalmente em áreas com maior procura por atendimento

Odontomóvel da Prefeitura de Olinda (Foto: Divulgação Prefeitura de Olinda)

Moradores de diferentes comunidades de Olinda têm recebido, ao longo da semana, serviços gratuitos de saúde por meio da Clínica Móvel e do Odontomóvel disponibilizados pela prefeitura. A iniciativa busca descentralizar os atendimentos e facilitar o acesso da população a serviços básicos sem necessidade de agendamento prévio.

Os pacientes chegam ao local que os automóveis estão localizados, recebem ficha e são atendidos por ordem de chegada. A proposta é complementar a demanda já absorvida pelas unidades de saúde e policlínicas do município, principalmente em áreas com maior procura por atendimento.

Na Clínica Móvel, adultos e crianças podem passar por consulta com clínico geral, além de realizar procedimentos básicos como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e vacinação contra a gripe. Quando necessário, os profissionais também fazem encaminhamentos para outras unidades da rede municipal.

Já o Odontomóvel oferece atendimento odontológico para públicos de diferentes faixas etárias, com realização de limpeza dentária, restaurações e extrações. Casos que exigem tratamentos especializados são direcionados para unidades de referência da rede pública de saúde.

A estratégia também busca ampliar o acesso da população aos cuidados básicos de saúde de forma mais rápida e acessível. Confira a programação completa da Clínica Móvel:

Terça-feira (12/05)

Passarinho

Local: Reserva Ecológica Florestal Mata do Passarinho

Referência: Em frente ao Condomínio Bajado

Quarta-feira (13/05)

Águas Compridas

Endereço: Rua Córrego da Esperança, nº 49

Quinta-feira (14/05)

Caixa D’Água

Local: Igreja Batista Renascer

Endereço: Av. Leopoldino Canuto de Melo, nº 333

Sexta-feira (15/05)

Guadalupe

Ação “Saúde nas Igrejas”

Local: Igreja de Guadalupe

Endereço: Praça Conselheiro Miguel Canuto, s/n

Sábado (16/05)

Jardim Fragoso

Local: Escola Municipal Professor João Francisco de Souza

Endereço: Rua Humberto de Lima Mendes, nº 405

Confira a programação do Odontomóvel

Segunda-feira (11/05)

Alto do Cajueiro

CMS

Endereço: Rua Austrália, nº 50

Referência: Ao lado do posto de saúde

Terça-feira (12/05)

Rio Doce

Endereço: Rua Papa Capim, nº 05

Referência: Ao lado da Oficina do Val

Quarta-feira (13/05)

IV Etapa de Rio Doce

Local: Associação Campo do Corinthians

Endereço: Rua 41, nº 88

Quinta-feira (14/05)

Vila Maternidade/Tabajara

Endereço: Rua Caminho do Sol, nº 49

Sexta-feira (15/05)

Guadalupe

Ação “Saúde nas Igrejas”

Local: Igreja de Guadalupe

Endereço: Praça Conselheiro Miguel Canuto, s/n

Sábado (16/05)

Jardim Fragoso

Local: Escola Municipal Professor João Francisco de Souza

Endereço: Rua Humberto de Lima Mendes, nº 405