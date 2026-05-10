Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no local enquanto aguarda socorro

Suspeita de descarga elétrica atinge mulher em unidade do Mix Mateus na Cruz Cabugá, no Recife (Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher sofreu uma suspeita de descarga elétrica dentro da unidade do supermercado Mix Mateus, localizada na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, na noite do último sábado (9).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no chão enquanto clientes aguardam a chegada do socorro e questionam a demora no atendimento. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher.

Já neste domingo (10), novos vídeos mostram a área onde o caso aconteceu, isolada com fita presa a carrinhos de compras. Em uma das gravações, um homem afirma que o local foi interditado para evitar que outras pessoas também sofressem descarga elétrica.

Em outro registro feito pelo mesmo homem, uma cliente critica o atendimento prestado após o incidente. “Levou um choque aqui, caiu. Passou mais de três minutos, cinco minutos pra alguém do supermercado aparecer aqui. Ninguém veio do supermercado, quem socorreu ela foi os clientes”, afirma.

Por meio de nota, a assessoria do Mix Mateus informou que a cliente recebeu “atendimento imediato” e que o caso foi acompanhado pelos brigadistas da loja até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A empresa declarou ainda que realizou testes técnicos no balcão de atendimento citado nas publicações e que, “até o momento, não foi identificado qualquer indício de descarga elétrica ou escape de corrente no equipamento”.

“O Grupo reforça que adota protocolos de manutenção e segurança em todas as suas operações”, conclui a nota.

