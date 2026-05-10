Grupo armado dispara tiros contra homem e rouba moto em Goiana

Imagens mostram grupo armado correndo em direção à vítima antes de efetuar disparos em uma rua do bairro de Barro Vermelho, em Goiana

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem de 18 anos foi perseguido e baleado em Goiana (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 18 anos foi baleado após ser perseguido por um grupo formado por cinco homens na noite do sábado (9), no bairro de Barro Vermelho, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso foi registrado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram a vítima em cima de uma motocicleta, conversando com outro rapaz, quando os homens entram correndo na rua e começam a atirar. Ao perceber a aproximação do grupo, os dois fogem. O homem atingido abandona a moto no local, enquanto o outro corre para dentro de uma residência.

Depois da correria, um dos suspeitos, que estava com uma camisa amarrada na cabeça, pega a motocicleta deixada pelas vítimas e foge com o veículo. Policiais realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso.

A Polícia Militar, por meio do 27º Batalhão, foi acionada ainda na noite do crime para apurar a informação de que um ferido havia dado entrada em uma unidade hospitalar de Goiana. Lá, os agentes confirmaram que o rapaz de 18 anos foi atingido no pé. Segundo a corporação, ele não corre risco de morte.

Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Delegacia Seccional de Goiana neste domingo (10). As investigações seguem em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime.