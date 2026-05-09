Casa fica destruída após desabar na Zona Sul do Recife; não houve vítimas
Casa desabou em Brasília Teimosa, no Recife, mas buscas realizadas pelos bombeiros confirmaram que não havia vítimas no local
Publicado: 09/05/2026 às 16:55
Imóvel ficou destruído após desabamento rem Brasília Teimosa, no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)
Uma casa desabou na tarde deste sábado (9), na Rua Lupércio, em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Apesar da destruição causada pelo colapso do imóvel, não houve vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foram acionadas e realizaram buscas entre os escombros.
Após o trabalho de varredura e levantamento de informações com vizinhos e familiares dos moradores da residência, os bombeiros descartaram a existência de vítimas no local.
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Segundo a corporação, nove viaturas foram enviadas ao local, além de equipes de resgate, oficiais de operações e apoio de drone para auxiliar nas buscas em toda a estrutura colapsada. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os destroços causados pelo desabamento e a presença de curiosos acompanhando a ocorrência.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o desabamento. A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores e permitir a atuação das equipes.
Procurada pelo Diario, a Defesa Civil do Recife informou que ainda irá se pronunciar sobre o caso.