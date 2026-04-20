Compesa recupera água suficiente para abastecer cinco mil pessoas por dia em Serra Talhada

Volume recuperado corresponde a aproximadamente 864 mil litros de água por dia, destaca a Compesa

Compesa faz ação para combater furto de água em Serra Talhada (Foto: Compesa)

Uma operação de combate a desvios de água realizada pela Compesa recuperou um volume suficiente para abastecer até cinco mil pessoas por dia em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A ação ocorreu entre a terça-feira (14) e a quarta-feira (15) da última semana, ao longo da Adutora do Pajeú, com apoio da Polícia Militar.

Durante a fiscalização, foram retiradas sete ligações clandestinas na rede de abastecimento. De acordo com a companhia, três dessas intervenções eram reincidentes e estavam concentradas, principalmente, em dispositivos como ventosas e derivações, usados de forma irregular para retirada de água.

Apesar de não haver flagrantes, os casos serão encaminhados às autoridades policiais e podem resultar em agravamento de pena.

Com a retirada das ligações ilegais, a vazão do sistema passou de 172 litros por segundo para 182 litros por segundo, um aumento de cerca de 5,8%. O volume recuperado corresponde a aproximadamente 864 mil litros de água por dia, o equivalente ao abastecimento diário de 864 caixas d’água de mil litros.

A operação também superou a extensão inicialmente prevista, com cerca de 46 quilômetros de adutora inspecionados, mais que o dobro do planejado.

De acordo com a Compesa, a Adutora do Pajeú vinha sendo afetada por perdas causadas por intervenções irregulares ao longo da rede, o que comprometia a distribuição de água nas localidades atendidas. Segundo a Compesa, as fiscalizações devem ser intensificadas em parceria com os órgãos de segurança pública.