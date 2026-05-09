Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar após mais de um dia paralisada

CBTU conclui reparos na rede aérea e normaliza operação neste sábado (9), com retomada de todas as 10 estações após pane elétrica registrada na sexta-feira (8)

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O serviço da Linha Sul do Metrô do Recife foi totalmente reaberto às 13h35 deste sábado (9), após a conclusão dos trabalhos de manutenção na rede aérea. A paralisação havia sido provocada por uma nova pane registrada na manhã da sexta-feira (8), quando a Linha Sul precisou ser temporariamente fechada por volta das 11h.

De acordo com a CBTU, os reparos foram finalizados com sucesso, permitindo o reposicionamento dos trens e a retomada da operação em todas as 10 estações da linha, que voltaram a funcionar normalmente ao longo da tarde.

O problema ocorreu na rede aérea, sistema responsável pela alimentação elétrica dos trens, o que causou a interrupção de uma composição na saída da Estação Recife, no sentido Cajueiro Seco.

Em nota, a CBTU explicou que equipes de manutenção foram acionadas imediatamente para atuar no local e restabelecer o serviço o mais rápido possível. Enquanto isso, o Centro de Controle Operacional (CCO) acompanhou a ocorrência e avaliou estratégias para reduzir os impactos aos passageiros durante o período de interrupção. Após os reparos e a normalização do sistema elétrico, a operação foi restabelecida neste sábado sem registros de novas falhas.