Alepe promove ação com serviços gratuitos para vítimas das chuvas em Goiana, na Mata Norte

A edição solidária do programa "Alepe Cuida", acontecerá na próxima segunda (11) e terça (12) de maio, das 9h às 16h, na Praça em frente ao Convento Nossa Senhora do Carmo, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

Famílias deixam casas diante das chuvas em Goiana (Foto: Prefeitura de Goiana)

Famílias atingidas pelas chuvas em Pernambuco receberão atendimentos gratuitos de saúde e cidadania durante uma edição solidária do programa “Alepe Cuida”, realizada nos dias 11 e 12 de maio, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

A ação será promovida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com foco prioritário nas pessoas desabrigadas pelas inundações.

Segundo a Alepe, os atendimentos acontecerão das 9h às 16h, na praça em frente ao Convento Nossa Senhora do Carmo, sem necessidade de agendamento prévio.

O atendimento será destinado prioritariamente às pessoas que estão em abrigos, pacientes da fila do SUS e, em seguida, ao público por ordem de chegada.

Entre os serviços oferecidos estão consultas em gastroenterologia, pediatria, dermatologia, clínica médica, odontologia, triagem de catarata e atendimento no ambulatório do pé diabético. A ação também contará com emissão gratuita de documentos, negociação de débitos de água e energia e orientação jurídica.

A iniciativa será realizada pela Alepe em parceria com a Prefeitura de Goiana, além de instituições como Defensoria Pública, Detran, Compesa, Neoenergia e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado.