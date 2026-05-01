Recife registra duas mortes após deslizamento em Dois Unidos

Chuvas intensas no Recife causaram deslizamento de terra em Dois Unidos, na Zona Norte, com duas mortes confirmadas e duas pessoas socorridas com vida

Resgate de vítimas de deslizamento em Dois Unidos (Reprodução/redes sociais)

As fortes chuvas que atingem o Recife nesta sexta-feira (1º) causaram um deslizamento de terra sobre um imóvel na Rua João Cavalcanti Petribu, em Dois Unidos, na Zona Norte, deixando duas pessoas mortas e outras duas feridas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por volta das 11h40 e enviou uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas Unidades de Suporte Básico (USBs) ao local. No atendimento, foram confirmados os óbitos de uma mulher e de uma criança de sete anos, que também não resistiu.

Outras duas pessoas sobreviveram e foram socorridas: um homem, com quadro estável, e uma criança de um ano e seis meses, em estado grave, que foi encaminhada para a Maternidade Barros Lima.

A Defesa Civil do Recife também enviou equipes para a área, onde foram realizadas orientações aos moradores e desocupações preventivas de imóveis próximos, até que uma nova avaliação de risco seja concluída.

Segundo a Prefeitura, no raio de um quilômetro do local do deslizamento existem seis grandes obras de contenção de encostas em andamento, além de três já concluídas e outras duas com início previsto.

As chuvas intensas que atingem a capital pernambucana nas últimas horas têm provocado transtornos em diferentes áreas, com registros de alagamentos e ocorrências relacionadas ao risco em áreas de morro.