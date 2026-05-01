Shoppings no Grande Recife encerram atividades mais cedo em meio a fortes chuvas

Shopping Tacaruna, RioMar Recife, Camará Shopping e Shopping Guararapes antecipam fechamento no Dia do Trabalhador por causa da chuva

Shopping RioMar, no Pina, Zona Sul do Recife. (Foto: Arnaldo Carvalho/Divulgação/RioMar)

As fortes chuvas que atingem o Grande Recife nesta sexta-feira (1º) levaram ao encerramento antecipado das atividades em centros comerciais. O Shopping Tacaruna, o Camará Shopping, o Shopping Guararapes e o RioMar Recife informaram que funcionarão apenas até as 18h.

Em comunicado, o Tacaruna afirmou que a decisão foi tomada “devido às fortes chuvas e visando a segurança de todos”. Já o Camará destacou que a medida ocorre em “caráter especial e extraordinário”, diante das condições climáticas adversas registradas nas últimas horas.

O espaço localizado em Camaragibe também ressaltou que a decisão busca preservar a integridade física de clientes, lojistas e colaboradores, além de minimizar impactos relacionados à mobilidade urbana, afetada pelo volume de chuvas.

O RioMar Recife, por sua vez, informou que encerrará as atividades às 18h “devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife". Já o Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, comunicou que o fechamento antecipado ocorre “em virtude das fortes chuvas”, também às 18h, e que o funcionamento neste sábado (2) está previsto para ocorrer normalmente.

Inicialmente, por se tratar do feriado do Dia do Trabalhador, os shoppings funcionariam até as 21h. Com a mudança, os quatro centros comerciais encerram as atividades três horas antes do previsto.