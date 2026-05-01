Em Goiana, cerca de 300 pessoas estão desabrigadas por conta das chuvas

Famílias deixam casas diante das chuvas em Goiana (Foto: Prefeitura de Goiana)

Goiana, na Zona da Mata Norte, foi o município mais atingido pelas chuvas nesta sexta-feira (1º), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A cidade acumula 193 milímetros de chuva no período. Na cidade, cerca de 300 pessoas precisaram deixar suas casas e estão abrigadas na Escola Municipal IV Centenário, onde recebem assistência social e acompanhamento de equipes técnicas.

A Prefeitura de Goiana decretou situação de emergência diante dos transtornos provocados, como alagamentos, desocupação emergencial de residências, quedas de árvores e obstruções de vias, além dos danos materiais, econômicos e sociais enfrentados pela população.

De acordo com a gestão, a Defesa Civil segue mobilizada, em conjunto com outras secretarias municipais, principalmente nas áreas ribeirinhas. Veículos e transporte estão sendo disponibilizados para retirada de moradores sempre que necessário, conforme a elevação do nível do rio.

A gestão municipal informou ainda que acompanha de perto a situação nas áreas atingidas. Entre as ações emergenciais, foi realizada a retirada de um poste com transformador em uma escola em construção no bairro da Boa Vista, após risco de desabamento causado pelas águas.

Em meio ao cenário, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou que equipes estaduais já foram enviadas ao município. Segundo ela, o secretário de Desenvolvimento Urbano está na região, e o Corpo de Bombeiros atua com botes, equipes de salvamento e equipamentos de apoio.

A governadora destacou ainda que há mobilização conjunta com as prefeituras e reforço nos sistemas de alerta e na Defesa Civil. “Todos estão mobilizados em Goiana, com uma preocupação imensa, porque, de fato, é a cidade onde mais choveu nos últimos tempos”, afirmou.

Ela também alertou para o avanço das chuvas em outras regiões do estado, incluindo o Grande Recife e o Agreste, onde já há registro de deslizamentos na cidade de Pombos.