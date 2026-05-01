Pernambuco tem 21 municípios com chuva superior a 100 mm nas últimas 12 horas, segundo Apac

Monitoramento em tempo real da Apac registrou volume de chuva superior a 100 mm em 21 municípios da Região Metropolitana, Zona da Mata Norte e Agreste

Chuva intensa atingiu também o Agreste de Pernambuco (Carlos Lopes/DP)

Nas últimas 12 horas, choveu mais de 100 milímetros em 21 municípios do estado de Pernambuco, abrangendo a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata Norte e o Agreste do estado.

Conforme o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), da primeira hora desta sexta-feira (1º) até as 13h, chegou a chover mais de 170 mm em Paulista e Olinda. E quase isso, em Camaragibe, Abreu e Lima e Recife, na Região Metropolitana.



Na Zona da Mata Norte, Goiana superou os 150 mm e Glória do Goitá registrou quase 140 mm.

Chã de Alegria e Itaquitinga ficaram entre 125 mm e 130 mm. Vicência se aproximou dos 120mm.



Mas a chuva não se concentrou apenas na Zona da Mata e Região Metropolitana. O temporal atingiu vários municípios do Agreste. Dois deles estão entre os que registraram volumes superiores a 100 mm nas últimas 12 horas. São os casos de Gravatá e João Alfredo.

Confira os 21 municípios com mais de 100mm de chuva nas últimas 12 horas:



Paulista | 177,31 mm



Olinda | 174,96 mm



Abreu e Lima | 169,2 mm



Camaragibe | 167,06 mm



Recife | 163,87 mm



Goiana | 153,2 mm



Jaboatão dos Guararapes | 143,7 mm



Moreno | 143,68 mm



Glória do Goitá | 139 mm



Igarassu | 136,34 mm



Chã de Alegria | 131,4 mm



Paulista | 128,45 mm



Itaquitinga | 125 mm



Vicência | 118 mm



Cabo de Santo Agostinho | 117,48 mm



Vitória de Santo Antão | 115,72 mm



Condado | 114 mm



Ipojuca | 109,93 mm



Itapissuma | 108 mm



Gravatá | 107,2 mm



João Alfredo | 100,2 mm