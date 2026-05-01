Pernambuco tem 21 municípios com chuva superior a 100 mm nas últimas 12 horas, segundo Apac
Monitoramento em tempo real da Apac registrou volume de chuva superior a 100 mm em 21 municípios da Região Metropolitana, Zona da Mata Norte e Agreste
Publicado: 01/05/2026 às 13:51
Chuva intensa atingiu também o Agreste de Pernambuco (Carlos Lopes/DP)
Nas últimas 12 horas, choveu mais de 100 milímetros em 21 municípios do estado de Pernambuco, abrangendo a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata Norte e o Agreste do estado.
Conforme o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), da primeira hora desta sexta-feira (1º) até as 13h, chegou a chover mais de 170 mm em Paulista e Olinda. E quase isso, em Camaragibe, Abreu e Lima e Recife, na Região Metropolitana.
Na Zona da Mata Norte, Goiana superou os 150 mm e Glória do Goitá registrou quase 140 mm.
Chã de Alegria e Itaquitinga ficaram entre 125 mm e 130 mm. Vicência se aproximou dos 120mm.
Mas a chuva não se concentrou apenas na Zona da Mata e Região Metropolitana. O temporal atingiu vários municípios do Agreste. Dois deles estão entre os que registraram volumes superiores a 100 mm nas últimas 12 horas. São os casos de Gravatá e João Alfredo.
Confira os 21 municípios com mais de 100mm de chuva nas últimas 12 horas:
Paulista | 177,31 mm
Olinda | 174,96 mm
Abreu e Lima | 169,2 mm
Camaragibe | 167,06 mm
Recife | 163,87 mm
Goiana | 153,2 mm
Jaboatão dos Guararapes | 143,7 mm
Moreno | 143,68 mm
Glória do Goitá | 139 mm
Igarassu | 136,34 mm
Chã de Alegria | 131,4 mm
Paulista | 128,45 mm
Itaquitinga | 125 mm
Vicência | 118 mm
Cabo de Santo Agostinho | 117,48 mm
Vitória de Santo Antão | 115,72 mm
Condado | 114 mm
Ipojuca | 109,93 mm
Itapissuma | 108 mm
Gravatá | 107,2 mm
João Alfredo | 100,2 mm