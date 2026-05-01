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Pernambuco tem 21 municípios com chuva superior a 100 mm nas últimas 12 horas, segundo Apac

Monitoramento em tempo real da Apac registrou volume de chuva superior a 100 mm em 21 municípios da Região Metropolitana, Zona da Mata Norte e Agreste

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/05/2026 às 13:51

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Chuva intensa atingiu também o Agreste de Pernambuco/Carlos Lopes/DP

Chuva intensa atingiu também o Agreste de Pernambuco (Carlos Lopes/DP)

Nas últimas 12 horas, choveu mais de 100 milímetros em 21 municípios do estado de Pernambuco, abrangendo a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata Norte e o Agreste do estado.

Conforme o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), da primeira hora desta sexta-feira (1º) até as 13h, chegou a chover mais de 170 mm em Paulista e Olinda. E quase isso, em Camaragibe, Abreu e Lima e Recife, na Região Metropolitana.

Na Zona da Mata Norte, Goiana superou os 150 mm e Glória do Goitá registrou quase 140 mm.
Chã de Alegria e Itaquitinga ficaram entre 125 mm e 130 mm. Vicência se aproximou dos 120mm.

Mas a chuva não se concentrou apenas na Zona da Mata e Região Metropolitana. O temporal atingiu vários municípios do Agreste. Dois deles estão entre os que registraram volumes superiores a 100 mm nas últimas 12 horas. São os casos de Gravatá e João Alfredo.

Confira os 21 municípios com mais de 100mm de chuva nas últimas 12 horas:

Paulista | 177,31 mm

Olinda | 174,96 mm

Abreu e Lima | 169,2 mm

Camaragibe | 167,06 mm

Recife | 163,87 mm

Goiana | 153,2 mm

Jaboatão dos Guararapes | 143,7 mm

Moreno | 143,68 mm

Glória do Goitá | 139 mm

Igarassu | 136,34 mm

Chã de Alegria | 131,4 mm

Paulista | 128,45 mm

Itaquitinga | 125 mm

Vicência | 118 mm

Cabo de Santo Agostinho | 117,48 mm

Vitória de Santo Antão | 115,72 mm

Condado | 114 mm

Ipojuca | 109,93 mm

Itapissuma | 108 mm

Gravatá | 107,2 mm

João Alfredo | 100,2 mm

 

APAC , Chuva , Pernambuco
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