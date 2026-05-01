Fortes chuvas obrigam o desvio de 14 voos com destino ao Aeroporto do Recife

Aeroporto do Recife (Foto: Divulgação)

As fortes chuvas que atingem o Recife, nesta sexta-feira (1º), provocaram alterações na malha aérea do Aeroporto Internacional do Recife. De acordo com a Aena Brasil, 14 voos com destino à capital pernambucana precisaram ser alternados para outros aeroportos devido às condições meteorológicas.



Apesar dos desvios, a concessionária informou que toda a infraestrutura do terminal permanece disponível para pousos e decolagens, além dos serviços de atendimento aos passageiros.



A orientação da empresa é que os viajantes com voos programados consultem previamente a situação diretamente com as companhias aéreas, antes de se deslocarem ao aeroporto.



As mudanças ocorrem em meio ao alto volume de chuvas registrado na Região Metropolitana do Recife ao longo do dia, o que tem provocado transtornos em diferentes áreas da cidade.

Chuvas no Recife

Nas últimas 12 horas, mais de 100 milímetros de chuva foram registrados em 21 municípios de Pernambuco, abrangendo a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata Norte e o Agreste.

De acordo com o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima, entre a madrugada desta sexta-feira (1º) e as 13h, os acumulados ultrapassaram os 170 milímetros em Paulista e Olinda, e se aproximaram desse volume em cidades como Camaragibe, Abreu e Lima e Recife, na Região Metropolitana.

Diante do cenário, a Prefeitura do Recife colocou a cidade em Estágio de Alerta Máximo na manhã desta sexta-feira. O aviso foi divulgado por volta das 10h.

Para moradores de áreas de risco, abrigos municipais estão disponíveis e podem ser utilizados, caso haja necessidade de saída preventiva das residências.

A recomendação para quem precisa se deslocar é seguir as orientações da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e redobrar a atenção às condições das vias.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 0800.081.3400, a CTTU pelo 0800 081 1078, o SAMU pelo 192, a Emlurb pelo 156 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.