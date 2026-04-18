Vereador vai à Justiça e pede suspensão de patinetes elétricos no Recife
Ação do vereador Paulo Muniz (PL) questiona segurança, fiscalização e uso irregular de patinetes elétricos no Recife; Justiça deu prazo para Prefeitura e CTTU se manifestarem
Publicado: 18/04/2026 às 19:24
Adolescentes flagrados utilizando patinetes de forma inadequada no Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
Em meio a críticas e registros de uso irregular, o serviço de patinetes elétricos compartilhados no Recife passou a ser questionado na Justiça. Na última sexta-feira (17), o vereador Paulo Muniz (PL) protocolou uma ação popular que pede a suspensão temporária da iniciativa, pouco menos de um mês após o lançamento.
No texto, o parlamentar sustenta que a medida é necessária diante dos riscos à segurança pública associados ao uso dos patinetes e aponta supostas falhas na atuação da Prefeitura do Recife na fiscalização do serviço, especialmente em relação ao controle da idade mínima dos usuários e à exigência de equipamentos de proteção.
Procurado pelo Diario de Pernambuco, Muniz explica que a medida busca permitir uma reavaliação da operação, além de cobrar da gestão municipal e da CTTU uma regulamentação adequada antes de qualquer decisão sobre a retomada. "Cidades como Londres, Madrid, Melbourne e Austin, no Texas, optaram pela retirada completa dos patinetes após o aumento expressivo de acidentes", afirma.
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Entre outros pontos levantados, o parlamentar ressalta a forma como os equipamentos vêm sendo estacionados na cidade. “Os patinetes estão sendo deixados em qualquer lugar, inclusive em frente a entradas e saídas de prédios, o que compromete o fluxo e a segurança nesses locais”, diz.
A ação tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital. O juiz Augusto Sampaio Angelim determinou a notificação da Prefeitura do Recife para que apresente defesa no prazo de até 20 dias, além de exigir manifestação sobre o pedido de liminar em cinco dias. A CTTU também foi acionada e deverá se posicionar dentro do mesmo período.
Programa EITA! Labs
Lançado no dia 22 de março, o sistema de patinetes elétricos compartilhados está em fase experimental, no âmbito do programa EITA! Labs — iniciativa da Prefeitura do Recife que visa transformar a cidade em um laboratório vivo para o teste de soluções tecnológicas em ambiente urbano real.
Por meio do programa, empresas podem testar tecnologias e serviços voltados à melhoria da qualidade de vida da população, em um ambiente controlado e monitorado, que permite avaliar resultados antes de uma eventual regulamentação definitiva.
Atualmente, o sistema de patinetes elétricos conta com cerca de 90 pontos de estacionamento distribuídos nos seguintes bairros:
Bairro do Recife
Boa Viagem
Pina
Santo Antônio
São José
Boa Vista
Santo Amaro
Graças
Aflitos
Espinheiro
Casa Forte
Santana
Poço da Panela
Parnamirim
Jaqueira
Torre
Madalena
Derby e
Paissandu.
Vale destacar que, conforme informou a Prefeitura do Recife, o número de pontos de estacionamentos pode subir para 300, a depender dos resultados dessa fase experimental.
Ainda segundo a gestão municipal, a operação dos patinetes elétricos ocorre sem custos para o município, sendo as empresas operadoras também responsáveis pela manutenção, redistribuição e recolhimento dos equipamentos.