Com aumento na média de acidentes em Pernambuco, Operação Tiradentes da PRF aumenta fiscalização de motos

Conforme a PRF, aconteceram 458 acidentes com motos nas estradas federais que passam por Pernambuco; a média mensal de 2026 (152) supera a de 2025 (137)

Fiscalização de motos será reforçada no feriadão, segundo a PRF (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promete reforçar a fiscalização de motocicletas durante a Operação Tiradentes 2026, que entrou em curso na sexta-feira (17) e seguirá até o final do feriado da terça (21).

A atenção especial não acontece à toa. Segundo a PRF, já aconteceram 458 acidentes com motos nas estradas federais que cortam Pernambuco durante o primeiro trimestre de 2026.

O balanço do primeiro semestre deste ano aponta um aumento em relação à media mensal de 2025, que somou 1.649 acidentes, sendo 137 ocorrências por mês.

Em 2026, os 458 sinistros, de janeiro a março, indicam uma média de 152 casos mensais.

Com relação ao número de mortes, as médias dos dois anos ficam quase que empatadas: 14,7 x 14,3.

Conforme a PRF, o balanço do primeiro semestre de 2026 também aponta que os acidentes com motociclistas (458) nas estradas federais representam mais da metade do total dos sinistros registrados em Pernambuco (815).

A proporção também é verificada quanto ao número de feridos (558 x 935). Em relação às mortes nas rodovias envolvendo motociclistas, o número representa praticamente a metade do total de óbitos em acidentes nas BR’s: 43 x 88.

A PRF aponta como principais fatores causadores dos sinistros:



Falta de atenção;



Transitar pelo corredor entre veículos e



Excesso de velocidade.

A Operação Tiradentes 2026

A Operação Tiradentes 2026 da PRF tem como objetivo a prevenção contra a violência no trânsito, melhoria da mobilidade e reforço no combate ao crime até o final de terça-feira (21) em todo o estado.

Durante o feriado, a previsão é de que muitas famílias sigam para as praias do litoral pernambucano pela BR 101 Norte e Sul.

A PRF promete reforçar a fiscalização nos locais onde mais tem ocorrido sinistros graves nessa rodovia, que concentra os principais pontos críticos do estado.

As BR’s 232, 116 e 428, que cortam o Agreste e o Sertão, também terão uma atenção especial do órgão nesse período.

Nas abordagens, conforme a PRF, as equipes irão verificar se a documentação do motorista e do veículo estão em dia, se todos utilizam o cinto de segurança e os dispositivos de retenção para crianças, além de convidar o condutor a realizar o teste do bafômetro.