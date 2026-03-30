Largado na rua e sem bateria: vídeos mostram mau uso de novos patinetes no Recife
O programa que disponibiliza patinetes em pontos específicos do Recife teve início há uma semana e está em fase experimental, mas acumula uma série de flagrantes de mau uso em redes sociais
Publicado: 30/03/2026 às 14:28
Patinete elétrico largado na rua e sem a bateria (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Uma semana após o lançamento do programa de patinetes elétricos compartilhados no Recife, vídeos que circulam nas redes sociais mostram o mau uso do equipamento pela população.
Do descumprimento da obrigatoriedade do uso individual, a equipamentos abandonados nas margens de canais, passando pelo uso de velocidade excessiva em áreas de circulação de pedestres.
Um dos vídeos chega a mostrar um patinete largado na rua, faltando a bateria.
A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura do Recife para falar sobre os casos de mau uso do recém-implantado meio de transporte.
Segundo ela, por se tratar de uma operação recente, ainda em fase inicial, não há registro consolidado de dados sobre o número de ocorrências de abandono ou vandalismo dos patinetes.
O modelo de patinetes adotado no Recife, conforme a gestão municipal, prevê uma “série de medidas preventivas, tecnológicas e educativas”.
Entre elas, estão a geolocalização, que permite o monitoramento em tempo real, o controle das áreas de circulação e a limitação de velocidade em locais específicos.
A Prefeitura informou também que, em áreas não autorizadas para circulação, o próprio sistema do patinete reduz automaticamente a velocidade do equipamento, chegando até a impedir a continuidade da viagem.
Além disso, o encerramento das viagens só é permitido em pontos autorizados.
Outras questões fora do aspecto tecnológico que limita a utilização do equipamento, no entanto, dependem de fiscalização da Prefeitura.
São os casos das obrigatoriedades do uso individual do patinete e, exclusivamente, por pessoas maiores de 18 anos.
O mesmo pode-se dizer da recomendação oficial de respeitar “as áreas permitidas de circulação e os limites de velocidade.
Também é recomendado o respeito às áreas permitidas de circulação e aos limites de velocidade.
Programa EITA! Labs
Lançado no dia 22 de março, o sistema de patinetes elétricos compartilhados está em fase experimental, no âmbito do programa EITA! Labs — iniciativa da Prefeitura do Recife que visa transformar a cidade em um laboratório vivo para o teste de soluções tecnológicas em ambiente urbano real.
Por meio do programa, empresas podem testar tecnologias e serviços voltados à melhoria da qualidade de vida da população, em um ambiente controlado e monitorado, que permite avaliar resultados antes de uma eventual regulamentação definitiva.
Atualmente, o sistema de patinetes elétricos conta com cerca de 90 pontos de estacionamento distribuídos nos seguintes bairros:
Bairro do Recife
Boa Viagem
Pina
Santo Antônio
São José
Boa Vista
Santo Amaro
Graças
Aflitos
Espinheiro
Casa Forte
Santana
Poço da Panela
Parnamirim
Jaqueira
Torre
Madalena
Derby e
Paissandu.
Vale destacar que, conforme informou a Prefeitura do Recife, o número de pontos de estacionamentos pode subir para 300, a depender dos resultados dessa fase experimental.
Ainda segundo a gestão municipal, a operação dos patinetes elétricos ocorre sem custos para o município, sendo as empresas operadoras também responsáveis pela manutenção, redistribuição e recolhimento dos equipamentos.