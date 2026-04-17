Fundef: 5ª parcela será paga em até 30 dias, diz governo de Pernambuco

O repasse é referente a uma dívida que a União tem com o estado

Mais de 53 profissionais da educação receberão parcela do Fundef (Foto: Filipe Jordão/SEE)

A quinta parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) foi creditada na conta do governo de Pernambuco. O valor ultrapassa R$ 435 milhões e será destinado a cerca de 53 mil beneficiários.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (SEE), o pagamento seguirá o cronograma previamente divulgado e deve ser realizado em até 30 dias. Os recursos fazem parte de uma dívida da União com o estado e contemplam profissionais do magistério da rede estadual que atuaram entre 1997 e 2006, incluindo servidores estatutários, temporários e celetistas.

Os beneficiários poderão consultar os valores individuais na plataforma oficial do Fundef, onde também será informado o prazo para contestação em caso de divergências.

A SEE informou ainda que o sistema permanece aberto para novos cadastros, inclusive de herdeiros com documentação judicial. Quem tiver pendências nos dados será comunicado por e-mail para regularização. Novos registros confirmados serão incluídos nos próximos lotes de pagamento, conforme o cronograma anual.

Para informações sobre precatórios do Fundef, os beneficiários podem entrar em contato pelos telefones (81) 3183-8773 e (81) 3183-8808, pelo WhatsApp (81) 98877-1584 ou pelo e-mail: [email protected], de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento presencial é realizado na sede da SEE, localizada na Avenida Afonso Olindense, 1513, Várzea, Recife.