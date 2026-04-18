Senar-PE abre inscrições para processo seletivo com 180 vagas em cursos técnicos gratuitos

Processo seletivo do Senar-PE oferta 180 vagas, distribuídas entre os polos de Bezerros, Belém do São Francisco, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Recife; inscrições vão até 26 de maio

Sede do Senar em Pernambuco (DIVULGAÇÃO/SENAR-PE)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Pernambuco (Senar-PE) está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), na modalidade híbrida, com aulas online e presenciais, até o dia 26 de maio.

Estão sendo ofertadas 180 vagas, distribuídas entre os cursos de Agricultura, Agropecuária, Segurança do Trabalho e Zootecnia, com turmas nos polos de Bezerros, Belém do São Francisco, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Recife.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever no site do Senar-PE, preencher o formulário e anexar a documentação exigida no edital, como documentos pessoais, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio.

E, em casos de candidatos com vínculo rural, anexar também a documentação necessária, informada no edital. É preciso ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão, além de atender aos demais critérios estabelecidos no edital.

A seleção será realizada por meio de análise documental e classificação dos candidatos, conforme as regras do edital.

Os cursos têm duração média de dois anos e contam com uma metodologia que combina aulas a distância com encontros presenciais obrigatórios aos sábados, nos polos, garantindo flexibilidade sem abrir mão da prática.

Mais informações sobre o processo seletivo, cronograma, locais de realização, conteúdos dos cursos e demais orientações estão disponíveis no site oficial do Senar-PE ou pelos telefones: (81) 9 9662-7451, (81) 9 9334-4735 e (81) 3129-0009.

Ou acesse o link do edital.

Confira como as vagas estão distribuídas:

Belém do São Francisco

• Agricultura (30 vagas)



Petrolina

• Agricultura (25 vagas)



Bezerros

• Agropecuária (25 vagas)



Limoeiro

• Agropecuária (25 vagas)



Garanhuns

• Zootecnia (25 vagas)



Serra Talhada

• Zootecnia (25 vagas)



Recife

• Segurança do Trabalho Rural (25 vagas)