Homem é morto a tiros na Estação Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes

Vítima foi baleada na escadaria da Estação Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, e morreu após ser socorrido

Ramal Cajueiro Seco/Curado era o único que estava sem funcionar no Metrô do Recife. (Foto: Paulo Paiva/DP.)

Um homem de 24 anos morreu, na última sexta-feira (27), após ser baleado na escadaria da Estação Cajueiro Seco do Metrô do Recife, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima, cujo nome não foi divulgado, foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 6º Batalhão foi acionada para atender uma denúncia de tentativa de homicídio nas proximidades do terminal. No local, os policiais encontraram o jovem em estado grave, caído na escadaria da estação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu a vítima a uma unidade de saúde, onde ocorreu o óbito.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram entre os pertences da vítima uma pequena quantidade de substância com características de maconha. O material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Prazeres.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Metropolitana Sul, registrou o caso como homicídio consumado. Segundo a corporação, as diligências seguem para o esclarecimento do fato.